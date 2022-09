Soleil Sorge torna al GF VIP?/ Si aggira tra gli studi Mediaset e…

GF vip 7, Soleil Sorge torna in casa Mediaset: il motivo

Si avvicina l’inizio messa in onda della nuova edizione del GF VIP, il Grande Fratello vip 7 condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, prevista per la prima serata del 19 settembre 2022 su Canale 5 e intanto arieggia un ritorno inaspettato di Soleil Sorge nel rinnovato gioco dei vipponi. Ebbene sì, dopo aver incantato fan e fotoreporter in qualità di special guest sul Red carpet a Venezia 79, la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, con un outfit brillante come una pioggia di cristalli, la ormai ex fiamma di Alex Belli al Grande Fratello vip 6 potrebbe fare rientro nella Casa più spiata d’Italia, in un ruolo inedito. Appare improbabile che l’italo americana dalla tinta biondo sabbia iconica possa bissare il ruolo di concorrente vip nel gioco di Canale 5, al GF vip 7, se non come gieffina special guest temporum per un dato intervallo di tempo a scadenza. Tuttavia, Soleil Sorge é tornata a calcare gli studi Mediaset, così come lei stessa fa sapere lasciandosi immortalare tra le nuove Instagram stories mentre sfoggia con fare da diva della TV made in Italy il rosso focoso da lip-gloss alle labbra e una sobria mise con camicia bianca e lo chignon che raccoglie i capelli. E ad avvalorare l’ipotesi che Soleil Sorge sia effettivamente tornata in azione per il gioco del Grande Fratello vip, in vista del GF vip 7, é la caption che descrive il momento Ig-story: “Back in action”, “Ritorno in azione”.

Soleil Sorge, una sexy pioggia di cristalli a Venezia 79/ Web in tilt, le reazioni

I nuovi ruoli TV di Soleil Sorge, dopo il Grande Fratello vip

Insomma, Soleil Sorge é tornata in azione, ma in quale format TV di casa Mediaset e in che ruolo? Al Grande Fratello vip 7, la modella potrebbe confermarsi in un ruolo inedito che possa affiancare le già note opinioniste del reality, ad esempio quello del motivatore per i gieffini o il trend-blaster in social room che evidenzi le discussioni più accesse sollevate dal web sulle dinamiche della Casa dei vipponi. Oltre le ipotesi in questione, però, c’è da ricordare che Soleil Sorge é stata confermata da Alfonso Signorini al fianco di Pierpaolo Pretelli nel ruolo di timonieri del GF vip party, web format parallelo in partenza con il GF vip 7 in arrivo. E non é tutto. É previsto in cantiere per lei un format TV registrato con Dayane Mello a Venezia e un ruolo da concorrente nel cast di Back To school 2, condotto da Federica Panicucci. Insomma, il fenomeno di Soleil Sorge dentro e fuori la TV, può ormai dirsi inarrestabile!

Soleil Sorge, che succede con Alex Belli?/"Chiudo con la geometria, mi sono data a.."

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge regina TV con nuovi ruoli dopo Alex Belli /Il segreto? "Merito di..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA