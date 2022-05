Soleil Sorge torna all’Isola dei Famosi?/ “Proposta rifiutata”, ma Vera Gemma…

Soleil Sorge ha rifiutato di tornare all’Isola dei Famosi?

Soleil Sorge all’Isola dei Famosi? questa la voce che circola nelle ultime ore e svela di presunte trattative in atto tra l’ex gieffina e la produzione del reality al quale la Sorge ha già partecipato qualche anno fa. Pare però che Soleil abbia rifiutato la proposta di tornare in Honduras. È l’esperta di gossip Deianira Marzano a lanciare l’indiscrezione su Instagram che recita così: “Soleil ha appena rifiutato l’invito in Honduras per qualche giorno”.

L’ex gieffina sarebbe stata invitata come ospite all’Isola ma avrebbe, dunque, detto di no. Non sono però chiare le motivazioni che avrebbero portato al rifiuto. Se la Sorge ha rifiutato di tornare in palapa, c’è chi invece ci starebbe pensando e un anno dopo la sua ultima partecipazione: Vera Gemma.

“Vera Gemma pronta a tornare all’Isola”

“Vera Gemma sbarcherà di nuovo sulla playa”, scrive Amedeo Venza su Instagram; mentre Deianira commenta “Non si sa ancora”. Dunque la figlia di Giuliano Gemma potrebbe tornare nella palapa che l’ha vista grande protagonista lo scorso anno. Tuttavia non ci sarebbe ancora conferma ma sarebbero in atto le trattative per renderla una delle prossime ospiti dell’Isola dei Famosi. Intanto questa sera, 20 maggio 2022, è prevista una nuova diretta durante la quale non mancheranno scontri e dissapori tra i naufraghi ma anche qualche sorpresa. E chissà che Ilary Blasi non annunci proprio l’imminente ritorno di Vera Gemma.

