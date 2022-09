Soleil Sorge tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al GF VIP 7?/ Prende le “distanze”, Alex Belli insegna…

Grande Fratello vip 7 al via con Soleil Sorge, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Manca sempre meno al via alla nuova edizione del Grande Fratello vip, il Grande Fratello vip 7 in partenza il 19 settembre 2022 su Canale 5, che tra le altre novità prevede dei ruoli inediti riservati a degli ex concorrenti delle edizioni GF vip 5 e GF vip 6, si tratta rispettivamente di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, e Soleil Sorge. La coppia di piccioncini nata tra le mura della Casa del GF vip 5 si vedrà ” divisa” sul posto di lavoro, dal momento che la produzione Mediaset ha ingaggiato Giulia Salemi nel ruolo di trend blaster per la social room adibita nel gioco del GF vip 7, una figura che si attiva per segnalare al pubblico le vicende del reality più discusse in rete dal popolo degli internauti, e Pierpaolo Pretelli farà invece coppia con Soleil Sorge in un altro ruolo.

Quest’ultimi, infatti, sono stati ingaggiati nel ruolo di conduttori del GF vip party, il web format parallelo del GF vip 7, che quindi mostrerà dei contenuti extra ai telespettatori del gioco dei vipponi, in streaming online. Che i ruoli inediti possano dare vita ad un nuovo triangolo amoroso in TV, con protagonisti Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge?

Soleil Sorge prende le debite “distanze” dai Prelemi

A fornire una prima risposta é Soleil Sorge, che -reduce dalla fine del triangolo condiviso con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello vip 6- tra le pagine di Chi magazine prende le dovute distanze da chi la vedrebbe come una possibile “terza incomoda” tra i Prelemi: «Con Pretelli non ci saranno triangoli e mi auguro che non ci saranno nemmeno dentro la Casa- assicura dal suo canto la modella italo americana, che poi aggiunge gettando ombre sul cast dei concorrenti del Grande Fratello vip 7 e possibili interventi da parte di vip esterni al gioco-. Mi giungono voci di persone che, quest’anno, si vanterebbero di voler ripetere dinamiche già viste: suggerirei loro di agire con unicità, spero che creino figure geometriche diverse»

