Soleil Sorge vs Antonella Fiordelisi: “Televoto vinto al GFvip?”/ “Merito del papà”

Grande Fratello vip 7, Soleil Sorge lancia una frecciatina su Antonella Fiordelisi

Il Grande Fratello vip 7 in corso diventa il luogo per una guerra intestina tra Antonella Fiordelisi e Soleil Sorge, con quest’ultima che taccia la prima di non meritare il titolo di preferita tra i concorrenti gieffini. Così come trapela dalla nuova puntata del GFvip party, web format parallelo del Grande Fratello vip 7 -che vede al timone l’opinionista sostituta di Sonia Bruganelli alle ultime due puntate del reality della Casa. Soleil Sorge, nel commentare i risvolti della nuova diretta del Grande Fratello vip 7 -dove ha coperto il ruolo di neo opinionista, ha replicato piccata a chi la taccia di non essere super-partes, anche in riferimento dello scontro registrato con l’ex storico Luca Onestini: ” Oggi commenterò dei gossip su me stessa. Ho visto che nella casa in questi giorni hanno parlato di un’ex vippona, in questo articolo si legge ‘una delle protagoniste dell’anno scorso, meravigliosa con un’impeccabile dialettica e una chioma da far invidia, è proprio lei, Soleil. Ancora al centro delle polemiche. Sorge contro Luca Onestini che gli dà del grande giocatore. L’opinionista ha difeso Nikita Pelizon’. Non ero così contro Luca – precisa Soleiil – sono stata anche troppo gentile. Ho difeso Nikita Pelizon, ma non sono di parte. Anche perché non sono l’unica, l’80% di voi la pensa come me. Credo di essere stata fin troppo oggettiva”. E l’intervento poi prosegue con un attacco sferrato all’altra concorrente e coinquilina nella Casa di Luca Onestini, Antonella Fiordelisi: ” Poi c’è un altro articolo. Antonella Fiordelisi che dice ‘dopo la vittoria al televoto al GF Vip…’, sì grazie al padre, oops no, oddio scusate, non l’ho detto. Comunque torniamo a noi, ‘Antonella Fiordelisi dopo la vittoria al televoto dice: ‘Soleil Sorge teme che le rubi il posto?’ Ok questa notizia nemmeno la commento. Ma se volete proprio un commento, no, non temo nulla. C’è posto per tutti, ognuno deve solo trovare il proprio, buona fortuna Antonella”.

Luca Onestini, l'addio con Soleil Sorge é un giallo/ Cecilia Rodriguez: "Organizzato"

Antonella Fiordelisi é una minaccia per Soleil Sorge?

Insomma, Soleil ribadisce la sua opinione, secondo cui Antonella avrebbe trionfato all’ultimo televoto del reality, come preferita del pubblico, grazie allo zampino del padre, Stefano Fiordelisi. Ma non é tutto. All’attacco della Fiordelisi, che a sua volta accusa Soleil di temere il ruolo di “First lady” nelle vicende del Grande Fratello vip, la Sorge chiarisce di non tenere affatto la presenza in TV di Antonella. Anzi, si dice indifferente rispetto alla presenza in TV dell’ex schermitrice. Che la Fiordelisi possa sottrarre all’italo americana una opportunità in TV, e avere così la rivincita sulla ex concorrente del Grande Fratello vip 6? Chissà.

GF Vip, Soleil Sorge si scusa dopo lite con Luca Onestini/ "Brutta pagina televisiva"

Non é esclusa l’ipotesi che le due rivali giurate possano contendersi la poltrona di opinionista al Grande Fratello vip, in futuro.

