Soleil Sorge Vs Samy e Ainett “Non urlate come scimmie”/ Caos al GF Vip: “Razzista”

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge è finita nel mirino delle critiche di alcuni compagni d’avventura a causa di una frase apparsa ad alcuni ‘razzista’. Tutto è partito da un’accesa discussione tra Alex Belli e Samy Youssef, in cui è poi intervenuta anche Ainette Stephens. Mentre quest’ultima accusava Alex di essere arrogante, Soleil ha cercato di placare i toni dei compagni, utilizzando però una frase che ha poi scatenato le critiche.

Soleil Sorge con il fidanzato di Francesca Cipriani prima del Gf Vip?/ Bomba Dagospia

“Ma la smettete di urlare come delle scimmie?” ha detto infatti La Stephens ha però replicato a tono: “Tu sei la prima che urla e non fa parlare gli altri, quindi non farmi la morale“. Soleil ha cercato di chiarire la sua volontà di placare i toni ma la situazione si è solo ulteriormente accesa. Più tardi però, la parola ‘scimmie’ ha sollevato una discussione da parte di alcuni compagni.

Soleil Sorge vs fidanzata Gianmaria Antinolfi/ "Falsa, lui mi sposerebbe domani se…"

Accuse per Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: “Dire scimmie è razzista!”

Raffaella Fico e Jessica Selassié in particolare hanno notato la parola, sottolineandone l’accento razzista. Poi proprio la Selassié si è rivolta a Soleil, dicendole: “Guarda modera le parole perché rivolgersi così ad una persona che non è nata in Italia è razzismo“. La Fico, dal canto suo, ha dichiarato: “Per me rivolgersi ad Ainett e Samy chiamandoli scimmie è abbastanza offensivo, per me è grave, non puoi dire scimmietta, guardate che è un’offesa razzista, bisogna prestare attenzione alle parole che si dicono“. Il we si è però indignato anche per un’altra frase di Soleil. Quando Sammy le ha detto: “Non mi dire falso, perché io falso non so cosa vuol dire nemmeno“, hlei ha replicato con parole che hanno scatenato nuove critiche: “Lo so che non sai cosa vuol dire ‘falso’, non sai nemmeno cosa sono gli aggettivi”.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge, ho un fidanzato "potrebbe essere l'uomo della mia vita"/ Rivelazioni choc al GF Vip 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA