Soluzioni Seconda prova Maturità 2024: dove trovarle/ Tutte le tracce da Matematica alla traduzione di Greco

A caccia delle soluzioni seconda prova Maturità 2024, dai problemi di matematica, alle domande tecniche, alla traduzione di Greco

Entra nel vivo la Maturità del 2024 con gli studenti che proprio oggi – giovedì 20 giugno – dovranno affrontate la sempre temuta Seconda prova: le tracce e le soluzioni saranno pubblicate per ognuno degli indirizzi di studio solamente dopo le ore 8:30, quando i docenti delle Commissioni d’esame otterranno il via libera all’accesso ai segretissimi plichi sigillati (già lo scorso marzo) dal Ministero dell’Istruzione e del merito. Nel frattempo, vale la pena ricordare che in non tutte le scuole d’Italia la Seconda prova della Maturità 2024 funzionerà allo stesso modo, perché a differenza della Prima di ieri le tracce varieranno da indirizzo ad indirizzo, e con loro anche il tempo fornito agli studenti per arrivare alle soluzioni dei problemi, delle versioni o dei progetti proposti.

In linea di massima – comunque – possiamo anticiparvi che la durata media va dalle 6 (ed è quasi sempre il caso del Liceo Classico, dei Tecnici e dello Scientifico) alle 8 ore, con l’importante eccezione dell’Artistico e di alcuni Professionali che possono concedere fino ad un massimo di 18 ore, divise in tre differenti giornate da 6 ore l’una, escluso il sabato. Per il resto, la Seconda prova della Maturità 2024 chiederà quasi sempre di trovare soluzioni a problemi di vario tipo, con alcuni casi in cui gli studenti dovranno rispondere anche ad alcune domande tecniche o di comprensione, magari partendo dal problema proposto o da un breve testo.

Se foste in cerca delle soluzioni della Seconda prova della Maturità 2024 è importante – innanzitutto – che vi mettiate il cuore in pace almeno fino al primo pomeriggio, quando le varie tracce verranno rese pubbliche e diversi esperti pubblicheranno online le loro ipotesi di svolgimento; mentre da parte del Ministero non verrà pubblicata alcune soluzione ‘ufficiale’ all’Esame. Similmente, tutti i candidati che oggi affrontano la Seconda prova, quando si troveranno in sede dell’Orale della Maturità 2024 quasi certamente saranno messi davanti ai loro due scritti per commentarli con i docenti ed (se fosse necessario) cercare di correggere gli errori: una buona occasione per dare un’occhiata alle soluzioni, ma anche per dimostrare di aver ripassato, compreso i propri sbagli e – soprattutto – rimediato.

Dal conto nostro, durante tutta questa lunga giornata vi proporremo alcune possibili soluzioni per gli indirizzi più gettonati, come ad esempio la Versione di greco del Classico, oppure il Problema di matematica protagonista della Seconda prova dei Licei Scientifici o – ancora – alla comprensione della Lingua e cultura straniera 3 del Linguistico; ma anche alle tracce proposte agli studenti delle Scienze Umane, degli Istituti Professionali e dei Tecnici. Al contempo, i più curiosi potrebbero anche dare un’occhiata ai testi proposti lo scorso anno dal Ministero, utili sia per farsi un’idea sommaria delle ipotetiche tracce, sia per tenersi allenati in attesa della fine della prova di oggi.











