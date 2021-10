Sondaggi elezioni Calabria/ Exit poll e proiezioni: i risultati delle Regionali

SONDAGGI ELEZIONI CALABRIA: I DATI DI SWG 26-27 LUGLIO: OCCHIUTO VS DE MAGISTRIS

Passiamo adesso ai sondaggi sulle elezioni in Calabria legati all’orientamento di voto alle liste. Secondo una vecchia rilevazione di SWG, il primo partito della regione dovrebbe essere Fratelli d’Italia, quotato al 14,5%. Subito dietro troviamo Forza Italia al 12,5% e Partito Democratico al 12%. A quota 10% troviamo la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle, entrambi i partiti dati in calo rispetto alle regionali del 2020. La lista legata a Luigi De Magistris non va oltre il 5,5%, mentre la lista civica La Strada è data al 4,5%. Tornando al Centrodestra, l’Unione di Centro è data al 5%, mentre la Lista CDL al 4%. Le altre liste civiche si attestano al 3% o meno, mentre Noi con l’Italia di Lupi e Cambiamo! di Giovanni Toti raccolgono lo 0,5%.

SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI CALABRIA: IN ATTESA DI EXIT POLL E RISULTATI

I primi risultati delle elezioni Regionali in Calabria arriveranno tra pochi minuti, preceduti da exit poll e proiezioni. Una prima indicazione, e un ragionamento, può arrivare dai sondaggi sulle elezioni in Calabria delle scorse settimane. Una delle rilevazioni più autorevoli è quella realizzata da SWG tra il 26 e il 27 luglio 2021 per il Corriere della Calabria e pubblicata lo scorso 10 agosto 2021, ben prima del silenzio elettorale imposto dal 17 settembre. Ebbene, lo scenario appare chiaro: Centrodestra nettamente avanti, Centrosinistra verso la debacle…

Entrando nel dettaglio dei sondaggi sulle elezioni in Calabria di SWG, Roberto Occhiuto è vicino alla soglia del 50%: l’esponente azzurro (sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc e altre liste) si attesta al 46%. Niente da fare, almeno virtualmente, per Amalia Bruni: la candidata di Pd, M5s, Articolo 1 e altre liste di Centrosinistra è al 30%. Flop per Luigi De Magistris: l’ormai ex sindaco di Napoli – sostenuto da DemA, La Strada e altre liste civiche – è quotato al 23%.

