SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI MILANO/ Exit poll e risultati: ballottaggio Sala-Bernardo?

VERSO EXIT POLL E RISULTATI ELEZIONI COMUNALI MILANO 2021: GLI ULTIMI SONDAGGI

Con l’attesa ormai spasmodica per i primi risultati delle Elezioni Comunali Milano 2021, saranno per primi gli exit poll a dare dopo le ore 15 un primo “indirizzo” alla partita delle Amministrative che vede in campo sotto la Madonnina il sindaco uscente Giuseppe Sala (Centrosinistra) e il candidato del Centrodestra Luca Bernardo: a seguire, le prime proiezioni sui dati reali e così via fino allo scrutinio vero e proprio nei seggi dei 9 Municipi cittadini (si scrutinano prima le schede per sindaco e consiglieri, poi per Presidente Municipi).

Come noto, per legge non sono stati permesse le pubblicazioni di sondaggi politici nei 20 giorni prima delle Elezioni (dal 17 settembre è in vigore il silenzio elettorale che “scade” alle ore 15 con la contemporanea chiusura dei seggi in tutta Italia): secondo però gli ultimi dati emersi e analizzati prima del “blackout elettorale” di metà settembre, la sfida era sostanzialmente quella di capire se la coalizione di Centrosinistra riuscisse a vincere già al primo turno e o se incombeva l’incognita del ballottaggio che, a parti rovesciate, nelle ultime due tornate aveva visto ribaltarsi il “pronostico” del primo turno (con le vittorie a sorpresa di Pisapia nel 2011 e Sala nel 2016).

SONDAGGI ELEZIONI MILANO 2021: LA SFIDA FINALE (IN ATTESA DEI RISULTATI)

Nei sondaggi pubblicati dal “Sole 24 Ore” – e commissionati a Winpoll – il 17 settembre addirittura Sala veniva dato vincente con il 55% già al primo turno, sconfiggendo di quasi 20 punti il candidato di Lega, Fratelli d’Italia, Milano Popolare, Forza Italia. Molto più in basso Layla Pavone del M5s, data sotto il 5%: diversa invece la situazione fotografata dai sondaggi Ipsos per il “Corriere della Sera”, pubblicati invece in data 16 settembre. Qui Bernardo saliva al 34,9% mentre Sala con il 49,5% vedeva solo sfiora la vittoria al primo turno, dovendo invece ricorrere al ballottaggio per dirimere la contesa (M5s al 6,4% con Layla Pavone). In terzo e ultimo luogo, i sondaggi condotti da Opinio Italia (che all’apertura di seggi per le Elezioni Amministrative 2021 ha diffidato la pubblicazione di qualsiasi sondaggio clandestino/riservato, qui le info) vedevano la partita sulle Comunali a Milano ben più accesa: Sala davanti a Bernardo di soli 6 punti, con la candidata contiana staccata e fuori dalla “partita”. Non resta che attendere i primi exit poll per vedere quanto – e quali – i sondaggi si sono avvicinati o meno alla effettiva situazione elettorale per la corsa di Palazzo Marino.

