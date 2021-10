Risultati Elezioni Milano 2021/ Diretta Comunali: affluenza, exit poll, proiezioni

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI MILANO: DIRETTA SALA vs BERNARDO

Oggi avremo a chiusura di seggi i risultati delle Elezioni Comunali Milano 2021 per rinnovare Sindaco, Consiglio Comunale e Municipi del capoluogo lombardo: urne aperte anche oggi, lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15), con i primi risultati in diretta sulle nostre pagine già nella primissima mattinata. L’eventuale ballottaggio delle Amministrative a Milano è già stato fissato domenica 17 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15). Si teme anche in questa tornata un’affluenza bassa e una forte astensione. I primi dati a disposizione, in tal senso, non sono rassicuranti.

Nella città tra le più colpite dalla pandemia Covid-19, che più hanno risentito dell’impatto della crisi economica e sociale, si rilancia nei prossimi 5 decisivi anni di ricostruzione per una Milano nuovamente faro economico e innovativo dell’Europa. La sfida più importante è nota, con il Centrosinistra (senza M5s) in appoggio al sindaco uscente Giuseppe Sala, mentre il Centrodestra candida Luca Bernardo, primario di Pediatria e presidente della Casa pediatrica presso l’Ospedale Fatebenefratelli. Si vota per il sindaco ma anche per i 48 consiglieri comunali, i presidenti e i consiglieri dei 9 Municipi di Milano: qui sotto la guida completa sui candidati, info e come si vota oltre ai risultati delle ultime Amministrative

RISULTATI ELEZIONI MILANO 2016: SALA SINDACO

Non abbiamo a disposizione i sondaggi sulle elezioni Comunali di Milano. Non abbiamo sondaggi recenti e credibili, come del resto avviene anche per le altre città. Però nulla ci vieta di fare un ragionamento, a partire dai risultati elezioni di Milano del 2016, per provare a immaginarci che scenario si potrebbe delineare. Cinque anni fa, i risultati Elezioni Comunali a Milano hanno visto il trionfò al ballottaggio per il ruolo di sindaco Beppe Sala contro lo sfidante del Centrodestra Stefano Parisi: 51,7% per il Centrosinistra dell’attuale candidato sindaco, 48,3% invece per l’avversario sostenuto dal Cdx. La distribuzione dei 48 seggi in palio vide 22 eletti nel Pd, 5 per Lista Civica Noi-Milano, 2 Sinistra x Milano; 8 seggi per Forza Italia, 4 Lega, 1 Milano Popolare, 1 Corro per Milano.

Tra gli altri candidati che raccolsero i restanti seggi guadagnati con i voti del primo turno solo il Movimento 5 Stelle di Gianluca Corrado riuscì ad entrare in Consiglio Comunale con i 2 eletti conquistati (10,4% il consenso al primo turno). L’affluenza al primo turno si fermò al 54,65% mentre al ballottaggio scese al 51,8%, in netto calo rispetto al 67,56% delle Comunali Milano 2011 in cui trionfò Giuliano Pisapia contro Letizia Moratti.

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI MILANO 2021: I CANDIDATI SINDACO

In tutto sono 11 i candidati sindaco in corsa per le Elezioni Comunali a Milano, tra cui spicca la frattura del Centrosinistra tra Pd e M5s anche se non va escluso un possibile “apparentamento” si arrivasse al ballottaggio tra due settimane (se nessun candidato riuscirà ad ottenere il 50% delle preferenze già al primo turno).

Eccoli nel dettaglio, nomi e liste a sostegno: Beppe Sala (Centrosinistra: Milano di Salute, Pd, Beppe Sala Sindaco, I Riformisti per Sala, Sinistra per Sala, Milano Radicale, Europea Verde, Volt); Luca Bernardo (Centrodestra: FdI, Lega, FI, Partito Liberale Europeo, Luca Bernardo sindaco, Lupi Milano Popolare); Giorgio Goggi (Socialisti, Milano Liberale); Natale Azzaretto (Partito Comunista dei Lavoratori); Gabriele Antonio Mariani (Mariano Civica Ambientalista, Milano in Comune); Laila Pavone detta Layla (M5s); Alessandro Fabio Pascale (Partito Comunista); Mauro Festa (Partito Gay-Lgbt+); Gianluigi Paragone (Milano Paragone; Grande Nord); Teodosio de Bonis (Verità 3V Verità-Libertà); Bryant Biavaschi (Milano Inizia qui); Marco Muggiani (PCI); Bianca Miriam Tedone (Potere al Popolo).

Negli ultimi sondaggi su elezioni comunali Milano 2021 disponibili prima del silenzio elettorale, il vantaggio era dato al sindaco uscente Beppe Sala, con Bernardo però in potenziale “zona ballottaggio” e dato in crescita anche grazie al voto dei singoli partiti a sostegno della sua candidatura

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI DI MILANO 2021: SINDACO E MUNICIPIO

Il sistema elettorale vigente sui Comuni superiori ai 15mila abitanti prevede l’elezione del sindaco per via diretta: eletto già al primo turno il candidato sindaco che dovesse ricevere la maggioranza assoluta dei voti, ossia il 50 per cento più uno; se così non dovesse avvenire, ballottaggio il 17-18 ottobre tra i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno (vince chi avrà anche solo un voto in più dell’avversario).

Per capire come si vota alle Elezioni Comunali milanesi le regole sono le medesime di tutte le ultime votazioni in pandemia: obbligo mascherina, oltre che scheda elettorale attiva e documento d’identità, non necessario invece il Green Pass né per elettori né per scrutatori. Si vota con una croce sul candidato sindaco, sul simbolo di una lista (e il voto va al candidato collegato), oppure facendo due simboli su un candidato sindaco e su una lista: è ammesso il voto disgiunto, ovvero voto al candidato e ad una lista non collegata. La scheda elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale sarà di colore azzurro, con possibilità di esprimere fino a 2 preferenze (ma di genere opposto); la scheda sarà invece verde per l’elezione del Presidente e consiglieri dei 9 Municipi in cui è suddivisa Milano.



