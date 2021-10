Sondaggi elezioni Roma 2021/ Exit poll, proiezioni e risultati: chi al ballottaggio

SONDAGGI ELEZIONI ROMA 2021: MICHETTI, RAGGI, CALENDA GUATLTIERI, TESTA A TESTA IN ATTESA DI EXIT POLL

Vedemo tra poco cosa ci diranno gli exit poll e i risultati delle elezioni Comunali di Roma 2021. Intanto i sondaggi sulle elezioni di Roma delle ultime settimane prima del silenzio elettorale hanno confermato tutti una tendenza: c’è un candidato destinato al ballottaggio – Enrico Michetti – mentre è guerra aperta per il secondo e ultimo “posto” in palio per il secondo turno. Le rilevazioni che delineano uno scenario più netto sono quelle di Bidimedia, registrate tra il 29 e il 31 agosto 2021, ben prima del “black-out” previsto per legge.

I sondaggi sulle elezioni di Roma di Bidimedia quotano il candidato del Centrodestra, l’amministrativista Enrico Michetti, al 31,6%, in netto vantaggio rispetto ai principali competitors. In seconda posizione troviamo Roberto Gualtieri: l’ex ministro del Tesoro, sostenuto dal Centrosinistra, si attesta al 26,9%. Remuntada complicata per gli altri due rivali: la sindaca uscente Virginia Raggi è al 19,6%, mentre il leader di Azione Carlo Calenda è al 15,7%. Tra i restanti candidati, solo Monica Lozzi di REvoluzione Civica supera l’1% (1,8%).

SONDAGGI ELEZIONI ROMA 2021: I DATI DI BIDIMEDIA DEL 17 SETTEMBRE

I sondaggi sulle elezioni di Roma di Bidimedia pre-divieto (fissato il 17 settembre, ndr) hanno inoltre fatto il punto della situazione sul secondo turno e c’è una sorta di ribaltamento dei rapporti di forza annotati al primo turno. Enrico Michetti, infatti, vincerebbe solo contro Virginia Raggi, andando ko sia contro Roberto Gualtieri che contro Carlo Calenda.

Passiamo adesso ai sondaggi sulle elezioni di Roma di Bidimedia legati all’orientamento di voto alle liste. Il primo partito della Capitale è Fratelli d’Italia, dato al 19,2%. Scavalcato il Movimento 5 Stelle (14%), sorpassato anche dal Partito Democratico (16,1%). La lista di Carlo Calenda è quotata al 14,4%, mentre non arrivano buone notizie per la Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini non va oltre il 6,1%.

