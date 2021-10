Sondaggi Elezioni Suppletive 2021/ Exit poll e risultati: Letta a Siena?

SONDAGGI ELEZIONI SUPPLETIVE A SIENA: A FINE LUGLIO LETTA ERA AVANTI A SIENA

Attendiamo tra pochi minuti exit poll e risultati delle elezioni suppletive di Siena e Roma che ci daranno un quadro più veritiero. Intando accontentiamoci di riguardare dei vecchi sondaggi. Mentre prima del silenzio elettorale i sondaggi sulle Elezioni Comunali e sulle Regionali in Calabria si sono “sprecati” con moltissime rilevazioni, per le Elezioni Suppletive Camera 2021 – in contemporanea alle altre votazioni per domenica 3 e lunedì 4 ottobre – i dati sono stati piuttosto scarni. Di fatto un’unica simulazione di YouTrend (fatta tra l’altro a fine luglio) ha posto al centro le sfide interne nella XII Circoscrizione Toscana-Collegio uninominale 12 (Siena) e XV Circoscrizione Lazio 1-Collegio uninominale 11 (Roma-Quartiere Primavalle, Suburbio Gianicolense, Suburbio Aurelio, Zona Casalotti, Suburbio Trionfale, Quartiere Primavalle e Zona La Pisana).

La sfida certamente più “succulenta” dal punto di vista politico è quella che si tiene in T134cana: al posto del deputato dimissionario Pier Carlo Padoan, divenuto membro Cda Unicredit, si candida il segretario del Pd Enrico Letta. Nel collegio storicamente “rosso” si candida il n.1 dei Dem al posto del Ministro che contribuì al salvataggio della banca senese Mps, salvo poi andare nella banca che attenzione da molto vicino il futuro del Monte dei Paschi: le polemiche non si sono sprecate, con il Centrodestra che grida al conflitto d’interessi. La situazione però dei sondaggi dovrebbe far tenere una relativa tranquillità in casa Pd: per la simulazione fatta da YouTrend a luglio, dunque prima del silenzio elettorale, la coalizione di Centrosinistra (M5s compreso) punta al 46,3%, contro un più basso 40,7% del principale sfidante del Centrodestra, l’imprenditore Tommaso Marrocchesi Marzi. Restano però le incognite per qualche voto dei sanguigni “rossi” senesi che potrebbero andare in direzione Partito Comunista con Marco Rizzo (entrambi candidati alle Suppletive di Siena) o Elena Golini con Potere al Popolo.

SONDAGGI ELEZIONI SUPPLETIVE ROMA PRIMAVALLE: LA SIMULAZIONE

Diversa è invece la situazione che si affaccia sulle Elezioni Suppletive alla Camera per il ruolo da deputato che fu di Emanuela Del Re, M5s, oggi nominata rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel. I sondaggi espressi prima del divieto per legge sono ancor meno di quelli legati alla figura di Letta a Siena, anche perché l’attenzione sul collegio di Roma Primavalle è scemata a livello nazionale una volta che Giuseppe Conte ha declinato l’offerta di candidarsi per entrare in Parlamento (e il M5s è rimasto tra l’altro al palo, non presentando nessuno per un problema di raccolta firme sulla nomina di Elisabetta Trenta, ex Ministra Difesa). La simulazione di YouTrend in estate dava la coalizione del Centrodestra in pieno recupero sul Centrosinistra (Pd+M5s), con il 46,9% dei giallorossi contro il 46,3% degli azzurri: sono passati mesi però e il Movimento 5Stelle ha deciso di non scendere in campo a Primavalle, facendo così mancare una potenziale spinta elettorale in più al candidato Dem Andrea Casu. La partita è apertissima, anche se storicamente il collegio Lazio1 vede Fratelli d’Italia-An con larga presenza sul territorio e potrebbe dunque giocare un ruolo importante nella candidatura di Pasquale Calzetta, sostenuto anche da Forza Italia, Lega, Udc e Noi per l’Italia.

