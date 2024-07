TRUMP VS HARRIS, COSA DICONO GLI ULTIMI SONDAGGI SULLE ELEZIONI USA: LA SITUAZIONE AGGIORNATA, È DOMINIO GOP

Tecnicamente non è ancora ufficiale la candidatura di Kamala Harris alla nomination Dem per le Elezioni Presidenziali Usa 2024 ma in America (giustamente) su certe questioni si bada al solo e così i sondaggi politici dall’istante dopo il ritiro di Joe Biden si sono subito organizzati per l’inizio di quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti la sfida Trump vs Harris. Osservando con attenzione la raccolta nazionale di RealClearPolitics di tutti i sondaggi politici pubblicati il 24 luglio 2024 nei vari media Usa emerge come non vi sia un singolo vantaggio per Kamala sul rivale del GOP al momento.

L’unica indagine che dà la vicepresidente Dem davanti (di poco, appena 2%) al rivale repubblicano è quella controversa di Ipsos per Reuters che abbiamo affrontato giusto ieri: un sondaggio con un numero maggiore di elettori Dem consultati e che risulta unico in tutte le rilevazioni fatte questa settimana dopo l’endorsement di Biden alla sua vice verso la Casa Bianca. Tolto dunque il sondaggio di Ipsos che dà Kamala Harris in vantaggio nell’elettorato americano generale, ecco che tutti gli altri sondaggi politici delle ultime 48 dicono l’esatto contrario: da NPR-PBS che prevede Trump al 46% contro il 45% di Harris, si arriva al +3% del candidato GOP contro l’ex procuratrice della California per YouGov-Economist. Secondo i sondaggi AmGreatness-NSOR l’ex Presidente Usa avrebbe un 47% contro il 45% di Harris, mentre per l’ultima rilevazione CNN Trump sarebbe ad un passo dal cinquanta per cento (49%) contro il 46% della rivale democratica.

SONDAGGIO CNN: TRUMP RECUPERA SULL’ELETTORATO NERO E ISPANICO, TONFO KAMALA HARRIS

Addirittura nei sondaggi espressi da Forbes sulle Elezioni Usa 2024 Trump ad oggi avrebbe ben 6 punti di vantaggio su Kamala Harris, che scendono a 3 per la CBS e a 2 per Morning Consult: tracciando un mini bilancio, si può intuire come i sondaggi negativi per il Partito Democratico possano essere alla base del ritiro di Biden, così come il sostegno non “convintissimo” di tutti i Dem per la “designata” candidata deriverebbe dai sondaggi tutt’altro che positivi al momento sulla vittoria di Kamala contro “The Donald”.

Detto che lo stesso Presidente Usa nel suo discorso alla nazione la scorsa notte non ha spiegato il reale motivo che l’avrebbe portato al ritiro dalla corsa verso le Elezioni Usa 2024, Biden si può considerare ora come il “passato” di questa campagna elettorale, con Trump vs Harris che appassionerà milioni di elettori da qui fino alle urne aperte in novembre: nei sondaggi espressi ieri dalla CNN (rilanciati con molta meno “frenesia” dai media internazionali e italiani, a differenza di quegli unici che davano Kamala Harris in vantaggio, ndr) emerge come l’avanzamento di Donald Trump sull’elettorato nero e ispanico in America sia considerevole. Nel 2020 Biden vinse contro l’ex Presidente con un sostanziale 89 vs 10 per l’elettorato afroamericano: oggi Harris è ancora avanti ma “solo” per 78 contro 15, il che significa uno spostamento di 16 punti verso destra per gli elettori neri. Ancora meglio Trump raccoglie con l’’altra “minoranza” assai diffusa negli Usa: l’elettorato ispanico si affidò per il 64% a Biden nelle Elezioni Usa 2020, contro il 34% di Trump; oggi la distanza è invece minima con solo il 47% di fiducia data dagli ispanici per la vicepresidente, con invece spostamento di 28 punti verso il Partito Repubblicano.