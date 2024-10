I NUOVI SONDAGGI POLITICI IPSOS SULLE ELEZIONI PRESIDENZIALI USA 2024: IL FORTE RECUPERO DI DONALD TRUMP

Quando ormai mancano 20 giorni al voto che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici mondiali, ABC News/Ipsos pubblica i nuovi sondaggi politici sulle Elezioni Presidenziali Usa 2024 dove emerge con ancor più chiarezza la sfida all’ultima preferenza tra i due candidati rivali: dopo l’iniziale largo vantaggio di Donald Trump sul presidente Joe Biden, tutto si è capovolto nell’estate “pazza” della campagna elettorale americana tra attentati (due volte contro l’ex Presidente repubblicano), ritiri e nuova nomination in casa Dem con la leadership di Kamala Harris.

La “luna di miele” dell’elettorato americano sulla vicepresidente Usa si è lentamente “spenta” arrivando ad un sostanziale vantaggio (seppur minimo) di Trump negli Stati chiave, con una parità effettiva invece a livello generale per la sfida verso la Casa Bianca. I nuovi sondaggi prodotti da Ipsos registrano un minimiamo vantaggio ancora per Kamala Harris, data al 51% contro il 48% di Donald Trump: se però vengono considerati solo gli elettori effettivi – ovvero coloro che già si sono registrati per votare il 5 novembre 2024 – emerge una parità complessiva al 48%. Al netto delle statistiche che scontano il margine di errore tradizionale, la partita verso il voto americano è tutt’altro che chiusa con Repubblicani e Democratici che sprintano verso novembre per convincere gli indecisi e i “delusi” a recarsi alle urne. Appena un mese fa Harris aveva 5 punti di vantaggio tra gli elettori effettivo, margine ora del tutto azzerato dalla rincorsa veemente dell’ex Presidente GOP: se dopo il dibattito su ABC amala aveva un vantaggio importante sul rivale, le difficoltà emerse nelle successive uscite pubbliche della candidata Dem l’hanno riportata all’inizio della campagna elettorale, con la sfiducia di parte dell’elettorato e la non piena convinzione anche tra alcune parti degli elettori dem.

ECONOMIA E MIGRANTI PER TRUMP, ABORTO E DEMOCRAZIA PER HARRIS: AMERICANI DIVISI SUI T LE ELEZIONI 2024

Entrando nelle pieghe dei sondaggi Ipsos sulle Elezioni presidenziali Usa 2024, nei vari dossier centrali per la prossima agenda alla Casa Bianca vi è una ulteriore spaccatura praticamente simbiotica tra i due candidati: Trump supera nettamente la rivale sulle questioni chiave come l’economia (+85 la fiducia degli intervistati a Trump piuttosto che a Harris), l’immigrazione tra Usa e Messico (+10% GOP) e l’inflazione che pesa sulle famiglie americane (+7% i sondaggi per Trump).

In casa dem, Kamala Harris manterrebbe secondo i sondaggi Ipsos un vantaggio molto ampio nei temi legati all’aborto e ai diritti civili (+15%) mentre ancora oggi Trump rappresenta una minaccia per la democrazia americana, secondo l’elettorato democratico (+6% pro-Harris). Un ulteriore elemento negativo per il Partito Dem Usa arriva dalla domanda sul favore dell’elettorato in merito al quadro generale dei rispettivi programmi: la vice di Biden “paga” le mancanze dell’amministrazione uscente, specie su guerra in Medio Oriente (+8% Trump) e sicurezza nazionale (+5% per il tycoon). Un punto è comune ad entrambi i candidati verso le Elezioni Usa 2024, registrato anche dai sondaggi Ipsos: né l’elettorato di Trump né quello di Harris avrebbero in simpatia un aumento delle tasse a livello federale, con un 56% complessivo che si oppone ad un piano di aumento (anche settoriale) delle imposte.

