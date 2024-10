LIEVE VANTAGGIO HARRIS SUL VOTO POPOLARE, TRUMP “SPAZZINO” RECUPERA NEGLI STATI CHIAVE

Kamala Harris “torna” avanti sul voto popolare complessivo, Donald Trump si conferma avanti ai Dem in quasi tutti i 7 Stati chiave che decideranno la corsa alla Casa Bianca con i 93 Grandi Elettori in palio: questo dicono gli ultimi sondaggi politici sulle Elezioni Presidenziali 2024, quando ormai il voto è distante solo 6 giorni e con gli occhi puntati del mondo in attesa. Il sondaggio espresso da Ipsos per Reuters dà i Democratici ancora in lieve vantaggio sul computo generale dei consensi, un 44% contro il 43% ma registra un calo netto di ben due punti per la vicepresidente degli Stati Uniti, incapace di aumentare consensi nel rush finale della campagna elettorale.

Sondaggi Elezioni Usa 2024/ Trump avanza ma Swing states ‘imprevedibili’. Ansie Dem: “Harris non sposta voti”

«Kamala non buca lo schermo», ribadiscono da più parti anche analisi pro-Dem negli States: i sondaggi sulle Elezioni Usa 2024 sembrano confermare tale assunto, anche se qualche lieve movimento in alto lo si registra con gli ultimi aggressivi attacchi al rivale Donald Trump, “demonizzato” al punto che per Harris risulta alquanto più facile convincere a non votare per il GOP piuttosto che dare un’opzione valida per votare Dem. I sondaggi alla fine confermano quanto la realtà sta facendo emergere negli ultimi giorni di campagna: il testa a testa sembra inevitabile, con la conta dei Grandi Elettori che potrebbe durare ben più della “sola” notte elettorale tra il 5 e il 6 novembre 2024. A non aiutare Harris anche la gaffe del Presidente Joe Biden che si è lasciato sfuggire un «gli elettori di Trump sono spazzatura», in risposta alla infelice battuta di un comico conservatore (Tony Hinchcliffe, ndr) sul palco del Madison Square Garden contro l’elettorato di Portorico prima dell’intervento del tycoon: Trump ha subito colto la palla al balzo presentandosi in Wisconsin ieri vestito da spazzino sul camion della spazzatura.

SCENARIO GAZA/ "Via 400mila palestinesi per far posto ai coloni, ecco il piano Smotrich-Netanyahu"

GLI ULTIMI SONDAGGI SUGLI SWING STATES: VANTAGGIO REPUBBLICANI, KAMALA RISCHIA IL BLUE WALL

A livello comunicativo Trump (non da oggi) ‘buca’ più di Harris e i dem temono altri sub-movimenti nei consensi in vista delle Elezioni Usa del 5 novembre 2024: ma sono soprattutto i sondaggi politici in arrivo dai 7 Stati chiave a preoccupare il comitato elettorale della vicepresidente americana. Al di là del 51% degli intervistati dai sondaggi Rasmussen che vedono in Kamala Harris una candidata dal basso indice di gradimento, la corsa verso i 7 Swing States ad oggi vedrebbe solo il Michigan con avanti i Dem di 0,5%, mentre su Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin sono i Repubblicani ad avere un vantaggio tra l’1 e il 3%, tutto però sempre dentro il margine di errore statistico della media di RealClearPolitics.

Sondaggi Elezioni Usa 2024/ Vantaggio Trump nei 7 Stati chiave: Kamala Harris resiste nel “Blue Wall” dem

Insomma, il testa a testa permane con Trump avvantaggiato negli Stati in bilico anche sui sondaggi delle Elezioni Usa 2024 dei network filo-liberal, come FiveThirtyEight e NYT: qui Harris avrebbe più peso nei tre Stati ex Blue Wall, ovvero Pennsylvania, Michigan e Wisconsin ma con sempre divari minimi. La CNN ad esempio in un sondaggio di oggi dà pari lo Stato dove Trump ha rischiato la vita nell’attentato di luglio, mentre in Wisconsin il margine pro-Dem dovrebbe essere favorevole per una vittoria risicata (+6%).