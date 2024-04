INSTANT POLL E SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2024/ Risultati Presidente e liste: Cdx di Bardi avanti

NIENTE EXIT POLL, CI SONO GLI INSTANT POLL DI YOODATA SUI PRIMI RISULTATI

Niente exit poll o proiezioni, ma a sorpresa sono gli Instant Poll dei sondaggi Yoodata a dare i primi risultati sulle Elezioni Regionali in Basilicata alla chiusura dei seggi: all’interno di “Votofinish”, lo speciale elettorale di TeleNorba, sono stati dati i primi dati dell’Instant Poll realizzato con interviste a 2020 elettori residenti in Basilicata (realizzate tra domenica e lunedì). Secondo questo dato dei sondaggi Yoodata, il Centrodestra di Vito Bardi sarebbe trionfatore di queste Regionali con il “campo largo” di Marrese che invece rimarrebbe nettamente distaccato dal Governatore uscente.

Gli Instant Poll di TeleNorba danno infatti Bardi con una forbice di preferenze tra il 53 e il 57%, mentre il candidato della sinistra resta tra il 41 e il 45%: il terzo candidato in quota Volt, Eustachio Follia, non va oltre l’1.3%: in termini di coalizioni, il Centrodestra conferma la supremazia – sempre secondo gli Instant Poll che non hanno valore ufficiale – con il 53-57% contro il “campo largo” attorno al 41-45%. Da ultimo, le liste delle Regionali Basilicata 2024 vedono Fratelli d’Italia primo partito della regione con il 23-27% di preferenze contro il 15-19% del Pd, 12-16% per Forza Italia, 14-18% M5s, 4-8% Lega, Basilicata Casa Comune 4-6%, Volt 1-3%. Secondo il sondaggio presentato da Telenorba, il 52% degli elettori ha deciso per chi votare più di un mese fa e solo il 19% in cabina elettorale: ad influenzare la scelta sarebbe stato per il 37% il candidato Presidente della Regione, 20% partito o coalizione, 12% il candidato consigliere.

SONDAGGI, EXIT POLL E PROIEZIONI: QUANDO POTREBBERO USCIRE I RISULTATI DELLE REGIONALI BASILICATA 2024

Dai sondaggi ai risultati, è tutto pronto per l’arrivo dei primi dati sulle Elezioni Regionali Basilicata 2024, appena un mese dopo il trionfo del Centrodestra in Abruzzo e due mesi dopo la vittoria del “campo largo progressista” in Sardegna: con possibili exit poll e proiezioni in arrivo nei prossimi minuti, la sfida a tre fra Vito Bardi, Piero Marrese ed Eustachio Follia entra nel vito dopo il voto spalmato su due giorni per questa ultima tornata elettorale prima dell’Election day di giugno (con Europee, Amministrative e altre Regionali).

Con la chiusura dei seggi alle ore 15, immediato sarò lo spoglio dai singoli seggi della Basilicata per capire chi sarà il nuovo Presidente di Regione e con quale maggioranza: gli exit poll potranno essere pubblicati solo dopo l’apertura dei plichi e l’inizio dello scrutinio e riguardano gli eventi dati presi fuori dai seggi nella due giorni di votazioni delle Elezioni Regionali. In Sardegna il voto estremamente locale aveva fatto propendere ai principali istituti di sondaggi nazionali – Swg-La7, Opinio-Rai, Tecno-Mediaset e YouTrend-Quorum-Sky – mentre in Abruzzo l’istituto Noto Sondaggi seguì le Regionali con tanto di exit poll e proiezioni in attesa dei risultati finali definitivi: resta da capire dunque per le Regionali in Basilicata quale scelta verrà presa dai singoli istituti demoscopici.

VERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2024: I SONDAGGI POLITICI PRE-SILENZIO TRA BARDI E MARRESE PRIMA DEGLI EXIT POLL

In attesa dunque dei possibili nuovi exit poll/proiezioni e prima dei risultati finali delle Elezioni Regionali in Basilicata, diamo una rapida “ripassata” di quanto i sondaggi raccolti prima del silenzio elettorale davano a pochi giorni dal voto per il rinnovo del Consiglio Regionali a Potenza. Secondo le interviste raccolte dai sondaggi Bidimedia tra il 28 marzo e 3 aprile scorsi, la sfida a tre fra Bardi (Centrodestra, Calenda e Renzi), Marrese (Pd-M5s-Avs) e Follia (Volt) vedeva un vantaggio di circa 8 punti per il Centrodestra già giunta uscente degli ultimi 5 anni: Bardi era dato al 53,3% contro il 45,5% del candidato di Pd e M5s, Piero Marrese, con Follia invece relegato all’1,2%. Sui voti di lista invece i sondaggi politici pre-silenzio (che scatta a 15 giorni dalle Elezioni Regionali) davanti FdI avanti con il 19,8% contro il 12,1% di FI (partito del Governatore uscente) e l’8,5% per la Lega davanti ad Azione al 6,4%; per il Centrosinistra invece il Pd raccoglierebbe un 14,2% di preferenze, con M5s 9,8% e AVS al 6,7%.

Nei sondaggi commissionati dal Pd a Winpoll prima del silenzio elettorale delle elezioni Regionali Basilicata 2024, la scelta “sofferta” del candidato Piero Marrese dopo lo scontro su Chiorazzo e Lacerenza (e lo strappo di Calenda e Renzi andati poi con Bardi, ndr) sembrava non pagasse: il candidato del Centrodestra, secondo il sondaggio, partiva favorito con il 51,5% delle preferenze contro il 46,4% del candidato dem. Da ultimo, riportiamo i dati dei sondaggi Ipsos sulle elezioni Regionali Basilicata 2024 con interviste raccolte tra il 2 e il 3 aprile scorsi: nelle forbici di voti raffigurati, Vito Bardi veniva dato in lievissimo vantaggio con il 47-52,2% mentre l’ex campo largo con Marrese si sarebbe fermato tra il 46 e il 51% (Follia tra l’1,3% e il 2,5% massimo). Sulle liste elettorali invece FdI si confermava primo partito regionale tra 18 e 22%, Pd 16-20%, M5s 14-17% e Forza Italia all’11-14%, mentre molto più in basso rimanevano Azione, AVS e la Lega di Salvini che pure 5 anni fa trionfò nei risultati delle Elezioni Regionali Basilicata come primo partito regionale sfiorando il 20%.











