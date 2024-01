Sondaggi politici 2024/ FdI a +10% sul Pd, FI davanti Lega. Leader, Meloni 44% straccia Schlein, Salvini 29%

SONDAGGI POLITICI TECNÈ, LE INTENZIONI DI VOTO: SU FDI, PD E M5S, SALE ANCHE LA LEGA. IN CALO TUTTI I “MINI-PARTITI”

In attesa delle nuove intenzioni di voto di Swg del lunedì sera al TgLa7, i nuovi sondaggi politici condotti da Tecné per l’Agenzia Dire confermano il buon trend di tutti i principali partiti del Paese, mentre in parallelo perdono terreno le liste “minori” tutte confinate al momento sotto la soglia del 5% su scala nazionale. I sondaggi raccolti tra il 18 e il 18 gennaio 2024 vedono infatti FdI tenere ancora netta distanza da tutti i rivali, in particolare modo dalla leader Pd Elly Schlein che pur aumentando il consenso non riesce ad andare ancora oltre il 20% generale.

Le intenzioni di voto Tecné registrano un 28,9% per il partito di Giorgia Meloni, con aumento minimo dello 0,1% rispetto agli stessi sondaggi politici della scorsa settimana: per il Partito Democratico invece il 19,3% consente di rimanere davanti al M5s di Conte, con tre punti percentuali di vantaggio, con entrambi i partiti del presunto “campo largo” che guadagnano rispettivamente l’1 e il 2% negli ultimi 7 giorni. La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,1% e sale all’8,5% ma resta ancora dietro di poco all’alleato di Governo Antonio Tajani che con Forza Italia resta stabile al 9,3% complessivo. Chiudono i sondaggi politici Tecné questa settimana con Azione di Carlo Calenda che cala al 3,8%, così come scendono a livello nazionale anche Sinistra-Verdi al 3,3%, PiùEuropa al 2,3% e gli altri partiti al 5,4%. Unico nel retrovie a guadagnare consenso è Matteo Renzi con Italia Viva salita al 2,9%.

FIUCIA LEADER E GOVERNO MELONI, GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI DI GIORNATA

Restando sui sondaggi politici Tecné per l’Agenzia Dire ma spostandosi sulla fiducia generale dell’elettorato su governo e leader, scopriamo che questa settimana il borsino dell’esecutivo Meloni è in lieve risalita con un 41,3% di elettori che premiano l’operato del Centrodestra e un 52% complessivo invece di detrattori. Nel borsino dei leader con la loro fiducia espressa dall’elettorato, i sondaggi politici di Tecné vedono un’abissale differenza tra le due principali protagoniste delle prossime Elezioni Europee 2024: Meloni al momento è la leader più amata dagli italiani con il 44,3% (sale dello 0,2%), mentre la segretaria dem Elly Schlein cala ulteriormente al 29,2%, raggiunta ormai dal vicepremier leghista Matteo Salvini (29%).

Al secondo posto tra i leader più apprezzati troviamo questa settimana l’altro vicepremier e presidente di FI, Antonio Tajani, con il 33,6% che lo mantiene davanti all’ex Premier M5s Giuseppe Conte, fermo al 30,9%. Chiudono la classifica dei leader nazionali per i sondaggi Tecné il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi al 24,2%, la fondatrice di PiùEuropa Emma Bonino al 24k1%, il leader di Azione Carlo Calenda al 20,6% e il tris finale sotto quota 20%, ovvero Angelo Bonelli (Verdi, 15,8%), Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana, 14,9%) e Matteo Renzi (Italia Viva, 14,6%).











