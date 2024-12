GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI SWG DEL 2024: FDI ANCORA A +7% SU SCHLEIN, LEGA CRESCE DOPO OPEN ARMS, FI PERDE TERRENO

Negli ultimi sondaggi politici condotti da Swg in questo 2024 la tendenza generale vista nelle “medie” di dicembre si conferma appieno: un lievissimo calo di Fratelli d’Italia non inficia al Centrodestra e né la distanza con il Partito Democratico si riduce drasticamente, anzi: FdI di Giorgia Meloni con il 29,1% resta ancora saldamente il primo partito del Paese dopo più di due anni di Governo a Palazzo Chigi, mentre il Pd rimane fermo al 22,2% con un ritardo di 7 punti di consenso che non paiono affatto pochi nell’economia di una prossima futura sfida nazionale.

Al terzo posto nei sondaggi politici Swg per TgLa7 – con interviste tra il 18 e il 23 dicembre 2024 – resiste il M5s di Conte, risalito all’11,5% dopo il ko delle scorse settimane, complice anche il calo di Forza Italia di Tajani fino al 9,1% (-0,3% in una sola settimana). Chi cresce invece come miglior partito di fine dicembre è la Lega di Matteo Salvini: l’assoluzione del vicepremier nel processo Open Arms ha portato un prevedibile surplus di consensi nazionali, con il Carroccio che risale fino all’8,8% con un +0,4% in 7 giorni. Dietro alla Lega rimane a distanza l’Alleanza di Verdi e Sinistra Italiana, con Fratoianni e Bonelli che chiudono l’anno al 6,7%, confermandosi la “terza gamba” del campo largo, se non addirittura la seconda qualora permanga la “freddezza” tra Pd e M5s per un’alleanza comune. Chiudono i sondaggi politici Swg le liste in zona “centro”, con Azione e Italia Viva che crescono di poco rispetto alla seconda settimana ma invertono la tendenza dell’ultimo periodo: Calenda al 3,2% e Renzi al 2,7% tengono distante all’1,9% PiùEuropa, mentre in area Centrodestra continua la crescita di Noi Moderati di Lupi all’1,2% (chiude Sud Chiama Nord di Cateno De Luca all’1% su base nazionale).

ANALISI SUI LEADER: MELONI ANCORA PRIMA NEI SONDAGGI POLITICI, CONTE BATTE SCHLEIN NELLA FIDUCIA PERSONALE

Soffermandosi in questi ultimi giorni dell’anno sull’operato dei vari leader di partito e di Governo, i sondaggi politici raccolti da Eumetra per “PiazzaPulita” (con interviste tra l’11 e il 12 dicembre 2024) confermano la tendenza vista sui partiti in questo lungo anno profondamente elettorale. Alle porte di un 2025 che invece sarà più di “tattica” politica in vista delle scadenze ingenti degli ultimi anni di Legislatura – laddove probabilmente si capirà quali saranno le forze in campo per contrastare il Centrodestra a guida Meloni – i sondaggi sui singoli leader ad oggi danno un segnale di allarme per la segretaria del Pd: secondo gli elettori intervistati dai sondaggi politici Eumetra, Elly Schlein convince meno dell’ex Premier Giuseppe Conte, pur avendo il doppio dei consensi in termini di partito.

Il “borsino dei leader” mostra infatti dietro al quasi 40% raggiunto ancora da Giorgia Meloni dopo due anni di Governo (la leader più influente in Europa, secondo “Politico” vale oggi il 39,4%), un 34,9% per il presidente M5s appena uscito vittorioso dalla votazione degli iscritti 5Stelle contro il fondatore Beppe Grillo. Con Conte quasi al 35% il 30,8% di Schlein certifica una fiducia ancora non “eccelsa” nella leader che teoricamente dovrebbe guidare il “campo largo” anti-destra. Appena sotto la deputata dem troviamo Emma Bonino di PiùEuropa al 27,9% mentre per il leader della Lega Matteo Salvini il 26,2% basta per tenersi dietro l’alleato ed europarlamentare leghista generale Roberto Vannacci al 19,2%. Chiudono i sondaggi politici Eumetra sui leader il 21,1% di Calenda, il 18,9% di Fratoianni, il 15,6% di Bonelli e Renzi in ultima posizione con il 14,7%.