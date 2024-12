LA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI YOUTREND PRIMA DI NATALE: MOVIMENTI MINIMI, SCHLEIN “ROSICCHIA” MARGINE A MELONI

Nell’ultima Supermedia YouTrend prima di Natale, i sondaggi politici aggiornati sull’intricata situazione parlamentare di fine anno tendono a confermare le “medie” di questi ultimi mesi: Meloni stabile, Schlein in aumento consensi, Conte fermo allo scontro con Grillo e Salvini in recupero anche “grazie” alla visibilità per il controverso processo a cui è sottoposto con il rischio condanna in primo grado. Non vi sono grandi “movimenti”, preferenze e consensi vengono cristallizzati da dopo le Regionali in sostanza, con i sondaggi politici che riflettono abbastanza fedelmente quanto poi si traduce alle urne.

Fratelli d‘Italia continua la sua fase di leadership in Parlamento con il 28,8%, primo partito nel Paese da oltre due anni e quota 30 continuamente “sfiorata” (a volte anche superata, come dopo le Europee): FdI della Premier Meloni resta ad un buon margine di vantaggio sulla diretta rivale Elly Schlein, sebbene il Pd sia in fase di crescita e segni anche nell’ultima Supermedia un +0,3% rispetto alla scorsa settimana. Bene Forza Italia e soprattutto Lega, male invece il M5s, sebbene sempre con percentuali di lieve scostamento: Tajani al 9,1% resta davanti di poco al Carroccio di Salvini, al 8,8% in attesa della sentenza oggi al processo Open Arms. Per il Movimento 5Stelle invece prosegue la lenta decrescita con un -0,2% fino a quota 11,4% su scala nazionale.

Chiudono invece i sondaggi politici “mediati” da YouTrend prima di Natale la truppa di area centro e l’AVS di Fratoianni e Bonelli: se infatti Calenda con Renzi e Bonino quasi pareggiano insieme il 6,3% dell’Alleanza Verdi-Sinistra, ecco spiegato uno dei motivi di forte complessità nel tenere insieme una coalizione come il campo largo dove le divisioni interne e le distanze tra i partiti sono molto amplie. Azione al 2,7%, Italia Viva 2,5% e PiùEuropa 1,9% restano stabili e in difficoltà ancora da dopo le Europee (chiude invece Noi Moderati con l’1%, in calo questa settimana). I sondaggi politici considerati dalla Supermedia YouTrend del 19 dicembre sono ben 8 e riguardano le intenzioni di voto di Demopolis, EMG, Eumetra, Euromedia, Ixè, Quorum, Swg e Tecnè.

LE COALIZIONI VERSO L’INCOGNITA 2025: COSA DICONO GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI CON LA DESTRA ANCORA AL TOP E LA SINISTRA “DIVISA”

Prima di congedarci verso il weekend di “pausa politica” solo a livello nominale, visto che i lavori sulla Manovra proseguono frenetici in Parlamento: in giornata dovrebbe arrivare il voto finale alla Camera, con il trasferimento poi della sessione di bilancio al Senato già da lunedì. I sondaggi politici osservati e analizzati da YouTrend nella Supermedia settimanale si concentrano infine sulle coalizioni proprio vedendo lo scontro accesissimo di questi giorni in Parlamento: un “campo largo” che risulta ancora diviso, specie tra Schlein e Conte, ad oggi vale comunque il 43,3% ma sconta la difficoltà di trovare una quadra. Da cui tutte le “trattative” più o meno esplicite sul futuro del Centrosinistra, con i nomi di Prodi, Ruffini e Landini che in queste ore “corrono” nei vari retroscena “attorno” al futuro di Elly Schlein.

Il Centrodestra di Giorgia Meloni resta saldo e al top con il 47,6%, in ripresa rispetto alla scorsa Supermedia ma ancora insufficienti a raggiungere quella quota di 50% di consensi nazionali che garantirebbe un futuro molto più roseo, sempre che permanga l’unità riaffermata in ogni occasione “importante” a livello di riforme in questi primi due anni di Governo. Il 2025, anno non particolarmente elettorale per le vicende nazionali, sarà un banco di prova importantissimo per entrambe le coalizioni per capire il grado di “salute” con cui affrontare lo sprint finale degli ultimi due anni di legislatura, tra economia e crisi internazionali che incombono sempre sul destino di un Paese al momento tra i più stabili (se non il più stabile) in Europa, vista la concomitante crisi politica che attraversano Francia, Spagna e Germania.