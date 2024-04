Sondaggi politici 2024/ Meloni verso 28%, Pd cresce, Lega sotto 8%. Renzi e AVS ‘salvi’, Calenda flop al 3%

SONDAGGI POLITICI QUORUM, LE INTENZIONI DI VOTO VERSO LE EUROPEE: FDI DI PD CRESCONO, CALA IL RESTO DEL CENTRODESTRA

Centrodestra “alternato”, “campo largo” ringalluzzito, percorso per le Europee però ancora piuttosto “bloccato”: questo e molto altro dicono gli ultimi sondaggi politici raccolti da Qourum e YouTrend per SkyTG24, con metodologia CAWI e con interviste tra il 17 e il 19 Aprile 2024. Restano fuori le Regionali perse dalla sinistra in Basilicata e le difficoltà interne ai dem per le candidature alle Europee ma occorrerà attendere i prossimi giorni per avere i primi eventuali “movimenti” dei partiti nei vari sondaggi politici previsti. Intanto possiamo sicuramente certificare la crescita importante di Pd e M5s negli ultimi giorni della scorsa settimana, con la tenuta di Fratelli d’Italia e il calo invece del resto del Centrodestra.

PATTO DI STABILITÀ/ L'astensione di FdI-Lega-FI smonta il caso Giorgetti (e prepara il dopo-Ursula)

Osservando le intenzioni di voto, FdI di Meloni prosegue la sua rincorsa alle Europee con il 27,8% del consenso su base nazionale, seguita a netta distanza dal Partito Democratico con il 20,5% (con un balzo importane dello 0,7% rispetto agli ultimi sondaggi politici Quorum dello scorso 8 aprile). Al terzo posto resta saldo il M5s di Conte in risalita dello 0,5% fino al 16,5% complessivo, di fatto doppiando tanto Forza Italia-Noi Moderati (scivolati al 7,6%) che la Lega calata fino al 7,2%. Le altre liste in corsa verso le Europee vedono soglie superiori allo sbarramento solo per Stati Uniti d’Europa (Renzi e Bonino) al 5% e Verdi-Sinistra al 4,4% con aumento di preferenze dello 0,5% in pochi giorni. Restano fuori dall’Europarlamento, al momento, Azione di Calenda al 3,3%, la lista di Santoro all’1,9% e quella di Cateno De Luca all’1,6%; l’astensione invece viene calcolata dai sondaggi Quorum al 37,8%

SPY CDP/ Il "segreto" dietro alla (quasi) nomina di Scannapieco

TIENE SCHLEIN, CALA CONTE: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI SWG DI INIZIO SETTIMANA

Rimanendo ancora un attimo sui sondaggi politici per Sky, la fiducia nei leader nazionali questa settimana vede un lieve calo per Giorgia Meloni ancora nettamente prima (davanti solo il Presidente della Repubblica Mattarella al 62%) di tutti gli altri leader di partito. La Premier vale ad oggi un 36% di gradimento, seguita da Conte al 32% e Tajani al 27%, entrambi però al -3% rispetto ai sondaggi dell’8 aprile scorso. Al quarto posto nettamente distante Elly Schlein al 27%, Salvini con la Lega al 21%, Calenda al 15% e Matteo Renzi all’11%.

Eletti PD Basilicata, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Marrese

Chiudiamo la nostra rassegna dei sondaggi politici quotidiana recuperando la primizia tradizionale di inizio settimana, ovvero le intenzioni di voto raccolte da Swg per TgLa7: qui la situazione di discosta un attimo dai sondaggi di Sky soprattutto per la Premier Meloni mentre sugli altri partiti il trend viene tutto sommato confermato. Secondo le interviste raccolte da Swg tra il 17 e il 22 aprile scorsi, Fratelli d’Italia perde terreno dello 0,4% in una settimana scivolando al 26,8% in una costante altalena che vede il primo partito del Paese oscillare tra il 26 e il 28% ormai da inizio anno con cadenza quasi regolare. Segue il Pd di Schlein al 20% netto, con il balzo dello 0,6%: resta però fuori dal periodo sondato la difficile Direzione Pd tenuta domenica, il dietrofront sul suo nome nel simbolo delle Europee (fatto eliminare dalle correnti in “ribellione” contro la Segretaria) e poi anche la sconfitta alle Regionali in Basilicata.

In attesa dunque di sapere se tali “tonfi” provocheranno effetti anche sui consensi del Partito Democratico a livello nazionale, le intenzioni di voto dei sondaggi politici Swg vedono il calo ulteriore del M5s l 15,9%, la Lega di Salvini stabile all’8,5% davanti di pochissimo a Forza Italia (8,4%) ormai stabilmente in partnership con Noi Moderati. Si aggirano attorno alla fondamentale soglia di sbarramento per le Europee – il 4% – i gruppi centristi e la sinistra radicale: ad oggi, Stati Uniti d’Europa nonostante il calo netto dello 0,5% resta “salva” con il 4,7% delle preferenze, così come l’Alleanza Verdi-Sinistra al 4,3% e Azione-Calenda al 4,1%. Restano invece sotto Libertà di De Luca al 2,2%, Pace Terra Dignità di Santoro al 2,1% e Democrazia Sovrana Popolare di De Magistris all’1,4%. Secondo i sondaggi politici Swg, questa settimana l’astensione si ferma al 37% degli elettori intervistati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA