I SONDAGGI POLITICI YOUTREND-QUORUM CON IL CALO DI FRATELLI D’ITALIA: PD CRESCE (MA DI POCO), LEGA SORPASSA TAJANI

Storicamente i sondaggi politici Quorum-YouTrend per SkyTG24 tendono ad essere piuttosto “bassi” con i consensi sul Centrodestra, a differenza di altri che invece registrano da mesi numeri più “alti” per la coalizione al Governo Meloni: la verità stesso sta nel mezzo e così dalle medie sondaggi si scopre come il Centrodestra resti ad oggi sempre tra il 45-50% dei consensi nazionali, con un “campo largo” che nonostante le recenti vittorie alle Regionali ancora non trovano l’accordo giusto per una stabilità politica a medio termine. Le vittorie di De Pascale e Proietti al voto del 17-18 novembre non stanno per il momento modificando le tendenze dei sondaggi politici e la lite tra Renzi e M5s post-voto dimostra tutta la fragilità del Centrosinistra: al netto di ciò, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni registra un calo nei sondaggi pur dopo aver accresciuto le preferenze del proprio partito sia in Liguria che in Umbria che in Emilia Romagna.

Il calo è rispetto ai risultati delle Europee e in generale FdI non sembra riuscire a mantenere nei voti “locali” i picchi raggiunti invece a livello nazionale: i sondaggi politici diffusi il 18 novembre da SkyTG24 (interviste fatte tra il 15 e il 16 novembre 2024) danno FdI in calo dello 0,5% dopo 10 giorni, scivolato al 28,3% con un +5% di vantaggio ridotto sul Partito Democratico. Di contro, Schlein e il Pd salgono dello 0,5% fino al 23,2%, dati ancora al ribasso rispetto al voto in Europa ma spinti dalla vittoria in Emilia e Umbria: il M5s resta al palo con l’11,9% che non tiene a netta distanza né la Lega di Salvini, in ottimo trend al 9%, né da Forza Italia di Tajani che pur cala fino all’8,7%. L’AVS di Fratoianni e Bonelli dopo essersi confermato a livello locale come la seconda forza interna del “campo largo” aumenta i consensi fino al 6,1%, mentre l’area liberale-centrista non riesce ad andare oltre alla crisi degli ultimi mesi. Azione di Calenda vale il 3% per gli ultimi sondaggi politici Quorum, Renzi con Italia Viva al 2,1% e PiùEuropa di Bonino e Magi all’1,9%: altissima ancora la combo di astenuti e indecisi, con un 44,9% complessivo di italiani che ad oggi non andrebbero a votare.

FIDUCIA GOVERNO, LEADER POLITICI E MIGRANTI: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI CON IL CENTRODESTRA COMUNQUE AL 40%

Al netto delle tendenze che vanno e vengono nel corso dei mesi, un dato al momento resta solido per il Centrodestra e rappresenta la fiducia dell’elettorato sull’operato tanto del Governo quanto della stessa Premier Giorgia Meloni: i sondaggi politici diffusi da Quorum e YouTrend danno la coalizione formata da FdI, Lega, Forza Italia e Noi Moderati ancora attorno al 40% (39% per la precisione), in lieve calo rispetto agli stessi sondaggi del 5 novembre, ma in piena “media” rispetto alla vittoria delle Politiche 2022.

Davanti invece ai singoli voti sulla fiducia personale dei leader, Meloni resta al 33% ben davanti a tutti i rispettivi rivali del Centrosinistra: Schlein cala ancora al 25%, pareggiando Antonio Tajani, mentre Giuseppe Conte resta stabile alla stessa quota con la rivale-alleata Dem. Chiudono la classifica sui consensi dei leader Salvini della Lega al 19%, Calenda di Azione al 13% e Matteo Renzi sotto quota 10%. È stato infine chiesto agli stessi intervistati di dare un giudizio sul dossier migranti, in particolare l’accordo con l’Albania che tanto viene contestato in queste settimane dalla magistratura italiana (e dalla sinistra): ebbene, il 38% degli italiani ritiene giusta e sensata l’iniziativa del Governo Meloni mentre il 49% boccia la scelta e la ritiene “inutile” per affrontare la problematica.