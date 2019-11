Sondaggi politici, boom Cdx/ Lega 34,4%, Meloni 8,5%: Governo ‘paga’ la Manovra

Le distanze sono magari diverse e le cifre dei sondaggi politici esprimono “picchi” scostanti, ma una fattore comune c’è in tutte le ultime intenzioni di voto dopo le Elezioni in Umbria: il Centrodestra cresce, con tutte le sue forze, mentre il Governo giallorosso ce vi si contrappone paga dazio a leadership (Pd), crisi interne (M5s), Manovra 2020 con tutto l’esecutivo del Conte-2 che indietreggia negli ultimi sondaggi politici stilati da Tecnè e presentare oggi al Sussidiario dal direttore Buttaroni. Già perché anche LeU e soprattutto Italia Viva di Renzi vivono una fase di indietreggiamento, pur non avendo partecipato alle Regionali umbre: «Renzi paga l’appartenenza a un governo che è in fase calante. Magari ha tempo per riprendere quota, però le continue divisioni del governo lo zavorrano molto», spiega Buttaroni con i sondaggi di questa mattina. La Lega sale dal 31,4% al 34,4%; Fratelli d’Italia dal 7,7% all’8,5% e Forza Italia dal 7,9% all’8,2% non solo dopo l’Umbria ma in generale dopo la manifestazione di piazza a Roma, piace – secondo i sondaggi Tecnè – il Salvini “moderato” con toni meno aggressivi.

SONDAGGI EMG (31 OTTOBRE): COSA SUCCEDE DOPO L’UMBRIA?

Le forze di Governo, tutte assieme, oggi valgono non più del 29%, una crisi dotata appunto di più concause e che attende il decollo delle prossime riforme per capire se sarà totale o se invece ci saranno margini di risalita per Pd, M5s e lo stesso Premier Conte. Nel frattempo, anche guardando i sondaggi politici prodotti ieri da Emg Acqua per Agorà, non si può certo dire che il “sentiment” generale degli elettori dopo le Regionali in Umbria sia di fiducia e sostegno “tout court” al Governo Pd-M5s: alla domanda su cosa succederà dopo le Regionali, il 50% è convinto che il Paese debba ritornare subito al voto. Il 38% ritiene che invece che l’esecutivo giallorosso dovrebbe andare avanti fino al termine naturale nel 2023, mentre solo il 9% sostiene vi sia la necessità di un altro Governo, il terzo per questa funestata Legislatura. Ad una domanda simile, se ovvero il Conte-2 dovesse andare in crisi, gli italiani sarebbero favorevoli a tornare alle urne mentre il 50% ritiene che al massimo ilGoverno potrà durare un anno ancora.

