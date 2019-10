Sondaggi politici/ Salvini 34,4%, crollo M5s 17,7%: per il 66% Di Maio rompa patto-Pd

Gli ultimi sondaggi politici espressi da Eumetra per Quarta Repubblica hanno raccontato un’Italia decisamente “investita” dagli effetti del voto in Umbria: nelle intenzioni di voto successive alle Regionali infatti la Lega di Matteo Salvini non solo guadagna rispetto alla settimana precedente ma sale anche a livelli “post-Europee” con il 34,4% di un Carroccio proiettato sempre più come forza alternativa (e in maggioranza) rispetto al Governo giallorosso. Il Pd insegue da lontano con il 19,2% delle intenzioni di voto, mentre il vero crollo – come avvenuto nelle Regionali umbre – è destinato al M5s: passa in pochi giorni dal 18,5% all’attuale 17,7%, con la crisi nei territori e a livello nazionale per la leadership del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Governo in sofferenza anche sul fronte LeU-Sinistra (1,6%) mentre anche Renzi paga dazio con la sua Italia Viva che passa dal 4,8% al 4,1%, una prima battuta di arresto dopo la nascita poco più di un mese fa. Chiudono la lista gli altri partiti più piccoli – Siamo Europei-Calenda all’1%, +Europa all’1,9% – e soprattutto gli altri di Centrodestra: Forza Italia chiude all’8,1% mentre Fratelli d’Italia passa ancora in ottima forma dal 8,2% all’attuale 8,6%.

SONDAGGI EMG (31 OTTOBRE): IL FUTURO DEL M5S

Questa mattina nella penultima puntata della settimana politica ad Agorà, sono stati come di consueto presentati altri sondaggi politici (Emg Acqua, ndr) che fanno da interessante corredo alle intenzioni di voto già prodotte da altri istituti negli scorsi giorni: in particolare questa mattina Masia ha presentato un’analisi dettagliata sulla situazione e il futuro che attende il Movimento 5 Stelle dopo la debacle delle Regionali umbre e dopo il primo via libera (dal Governo) della Manovra 2020. Alla domanda sul dove possa andare il M5s nei prossimi mesi, il 66% degli elettori rispondenti giudica assolutamente da concludere l’alleanza col Pd, anche a costo di non governare è meglio la via autonoma. Il 14% invece pensa che si debba alleate di volta in volta con chi è d’accordo con i punti del programma elettorale mentre l’8% considera buona per il M5s la sola alleanza con il Centrosinistra. Da ultimo, il 6% desidera un ritorno al “passato” gialloverde con un nuovo asse con la Lega di Matteo Salvini.

