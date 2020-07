Sondaggi politici/ Cdx +5% sul Governo: Lega 25,5%, Forza Italia doppia Renzi

Osservando gli ultimi sondaggi politici di Euromedia Research il Centrodestra può dirsi comunque soddisfatto per aver mantenuto un margine di vantaggio sul Governo giallorosso pur dopo le non eccellenti prestazioni “singole” dei partiti di coalizione in queste ultime settimane. La Lega di Salvini resta attorno al 25,5%, ancora primo partito del Paese ma senza i fasti del 2019: insegue staccato il Partito Democratico che col 20,2% non si schioda dall’area di voto degli ultimi 12 mesi. Al terzo posto, nonostante le crisi interne di questi ultimi giorni, il Movimento 5 Stelle con il 16%, di poco avanti al 13,6% di Giorgia Meloni comunque in calo con il suo FdI. Forza Italia doppia Renzi con un 7,3% che schianta il “concorrente” per la stessa area di voto (centristi-moderati) Italia Viva, fermata al 3,4%: fa meglio dell’ex Premier Pd Azione di Carlo Calenda al 3,5%. Chiudono poi le intenzioni di voto Euromedia, Sinistra Italiana all’1,6%, Mdp-Articolo 1 allo 0,7%, Cambiamo Toti allo 0,7%, Più Europa all’1,6%, Verdi all’1,2% e l’astensione salita fino al 39,2%.

SONDAGGI EUROMEDIA (1 LUGLIO): LA CRISI ECONOMICA

A livello di coalizione, i sondaggi politici Euromedia certificano un Governo Conte in difficoltà al 41,9% mentre il Centrodestra “tiene” appena sotto i 50% dei consensi (47,1%) in potenziali prossime elezioni politiche nazionali. Politica però nell’emergenza Covid non può essere disgiunta dalla crisi economica e così i sondaggi Euromedia provano a tastare il terreno della “fiducia” degli italiani nel prossimo futuro: solo il 4,1% crede ad una ripresa già in autunno, mentre il 36,6% vede una lenta ripresa con qualche problema ancora. Infine, il 52,2% degli italiani intervistati ritiene che vi sarà in autunno una grave crisi occupazionale, l’aumento degli inattivi e le aziende in crisi. In conclusione, il 62,5% degli intervistati ammette di avere molta paura per il proprio futuro, il 37,5% è invece più ottimista.



