Sondaggi politici/ Centrodestra al 46% trainato dalla Lega, Pd e M5s recuperano

I sondaggi politici elettorali degli ultimi giorni sono stati molto diversi tra loro e con risultati decisamente sorprendenti. Gli ultimi dati a disposizione, le rilevazioni Tecnè, quotano la Lega al 31,3%: un calo netto rispetto ai sondaggi delle passate delle settimane e delle elezioni europee (-3%). Numeri legti probabilmente alle mosse di Salvini e alla decisione di mettere la parola fine al Governo con il Movimento 5 Stelle, che ha invece recuperato terreno dopo mesi choc: i grillini sono quotati al 20,8%, oltre tre punti percentuali in più rispetto al 26 maggio 2019. Bene anche il Pd al 24,6% (22,7% alle Europee), mentre Forza Italia perde terreno all’8,3% (8,8% alle Europee). In lieve miglioramento, infine, Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 6,7%. Grillini e dem – in trattativa per la formazione di una nuova maggioranza – hanno effettuato un buon balzo in avanti, anche se la maggioranza del Paese continua a ‘restare’ con il Centrodestra…

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, CENTRODESTRA PRIMA COALIZIONE

Come accade da diverso tempo, la coalizione formata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia avrebbe una maggioranza bulgara in caso di ritorno immediato alle urne: Centrodestra unito al 46,3%, leggermente distante da quel 50% già sfiorato nel corso delle scorse settimane. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico insieme arriverebbero al 45,4%, ma non è detto che in caso di alleanza pre-elezioni raccoglierebbero lo stesso consenso. Numeri bassi, invece, per il Centrosinistra unito: Pd, +Europa, La Sinistra e Federazione dei Verdi si fermerebbe al 30,3%. Un’altra combinazione particolarmente stuzzicante chiama in causa gli ex alleati di Governo, i partiti di Matteo Salvini e Luigi Di Maio: la somma di Lega e M5s supererebbe il 52% di consensi. Insomma, gli incastri non mancano in caso di ritorno al voto…

