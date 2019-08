Sondaggi politici elettorali/ Lega scende al 31,3%, Pd arriva al 24.6%. M5s e FI…

Sondaggi politici elettorali, i dati di Tecnè per Repubblica forniscono un aggiornamento degno di nota sulle intenzioni di voto post crisi di Governo. Siamo nei giorni delle consultazioni al Quirinale, con Movimento 5 Stelle e Partito Democratico al lavoro per tentare di raggiungere un accordo e formare una nuova maggioranza in Parlamento per evitare elezioni anticipate. La caduta dell’esecutivo gialloverde sembrerebbe aver penalizzato la Lega, secondo l’Istituto Tecnè: seppur saldamente primo partito in Italia, il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 31,3%. Ben 3 punti percentuali persi rispetto alle elezioni Europee dello scorso 26 maggio 2019, picco storico leghista: un dato che rappresenta un campanello d’allarme per il quasi ex ministro dell’Interno, che secondo i recenti sondaggi di GPF Inspiring Research avrebbe “perso” il duello al Senato con il premier dimissionario Giuseppe Conte. Ma non è l’unico aspetto dei sondaggi Tecnè che stupisce…

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: M5S E PD IN CRESCITA

Prosegue la risalita del Partito Democratico dopo il flop delle politiche 2018 e il lieve miglioramento delle Europee 2019: il partito guidato da Nicola Zingaretti oggi si attesterebbe al 24,6%, 1,9% in più rispetto a tre mesi fa. Buone notizie anche per il Movimento 5 Stelle, che farebbe un grande balzo in avanti rispetto agli ultimi sondaggi: i pentastellati guadagnerebbero ben 3,7 punti percentuali, arrivando al 20,8%. Passando alle altre forze che compongono il Centrodestra, continua la discesa di Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi giù all’8,3%, mezzo punto in meno rispetto al già negativo dato dello scorso 26 maggio. Stabile, in lieve miglioramento, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni: l’ex AN si attesterebbe al 6,7%. Tutti in calo, invece, i restanti partiti che compongono l’area di Centrosinistra: +Europa passa dal 3,1% al 2,5%, Europa Verde dal 2,3% all’1,8%, La Sinistra dall’1,7% all’1,4%. Secondo Tecnè, dunque, il Centrodestra sarebbe distante dal 50% paventato nelle ultime settimane (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia fermi al 46,3%).

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL 65% VUOLE TORNARE ALLE URNE

I sondaggi Tecnè per Repubblica affrontano poi un altro tema molto dibattuto negli ultimi giorni, ovvero la scelta di aprire la crisi di Governo: un italiano su due si è detto favorevole alla rottura tra Lega e Movimento 5 Stelle. Per il 22 per cento degli intervistati, invece, sarebbe stato meglio attendere l’approvazione della manovra economica, mentre il 16 per cento avrebbe preferito la caduta dell’esecutivo gialloverde subito dopo le elezioni europee del 26 maggio 2019. Quasi un intervistato su dieci (12%) sostiene invece che sarebbe stato meglio aprire la crisi dopo il no del Movimento di Luigi Di Maio alla Tav Torino-Lione, da sempre terreno di scontro con gli ex alleati della Lega. E sul post-crisi c’è una maggioranza bulgara per il ritorno alle urne: il 65% degli italiani ritiene che le elezioni anticipate rappresentino la soluzione migliore.



