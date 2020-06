Sondaggi politici/ Centrodestra al 51%, Pd scende al 19,5%. M5s e Renzi…

Pubblicità

Dopo aver analizzato la Supermedia Youtrend per Agi, concentriamo la nostra attenzione sui sondaggi politici targati Noto sondaggi per Porta a Porta. Come spesso accade, c’è differenza tra le varie rilevazioni ed in questo caso a sorridere è il Centrodestra: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Cambiamo raccolgono il 51% dei consensi, in crescita dell’1,5% rispetto alla precedente rilevazione. Andando per gradi, la Lega si attesta al 28% (+1%), Fratelli d’Italia resta stabile al 14% e Forza Italia fa un balzo al 7,5% (+0,5%). Infine, Cambiamo di Giovanni Toti è quotato all’1,5%.

Passiamo adesso alle forze di maggioranza, che per i sondaggi politici di Noto sondaggi si attestano complessivamente al 40%. In calo il Partito Democratico: dem al 19,5%, -1,5% rispetto all’ultima rilevazione. Il Movimento 5 Stelle resta stabile al 16%, così come Italia Viva: il partito fondato da Matteo Renzi non va oltre al 3,5%. Da registrare il crollo di Liberi e Uguali, oggi all’1,%: un punto percentuale in meno rispetto all’ultimo sondaggio.

SONDAGGI POLITICI: GLI EFFETTI DEL PARTITO DI CONTE

Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibile nascita di un partito guidato dal premier Conte ed i sondaggi politici di Noto sondaggi registrano un dato interessante: il nuovo soggetto politico diventerebbe il più votato tra le forze di maggioranza. L’istituto quota la lista di Conte al 16%, in grado di “saccheggiare” i partiti alleati: il Pd passerebbe al 12% (-7,5%), il Movimento 5 Stelle al 9% (-7%), Italia Viva al 2,5% (-1%) e Liberi e Uguali allo 0,5% (-0,5%).

Andando nel dettaglio con i sondaggi politici sui flussi di voto verso la lista del premier Conte, c’è da registrare che il 32% dei consensi arriverebbe da elettori indecisi o che in assenza non voterebbero. Il 25% dei voti, un voto su quattro, arriverebbe dal partito Democratico, mentre il 22% verrebbe rubato al “suo” Movimento 5 Stelle. Infine, il restante 21% arriverebbe da altri partiti.



