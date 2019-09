Sondaggi politici/ Collasso Pd al 17%, Renzi 5%: Lega al 32% traina il Centrodestra

Negli ultimi sondaggi politici pubblicati da Euromedia e presentati durante le ultime puntate di Porta a Porta degli scorsi giorni, la “novità” di Renzi inizia ad avere i primi effetti “devastanti” sulla tenuta del Partito Democratico: le intenzioni di voto analizzate da Euromedia infatti presentano un Pd in netta difficoltà con un “collasso” fino al 17,6% non appena invece aveva messo la testa avanti con la nascita del nuovo Governo Conte-bis. La formazione di Italia Viva invece, con almeno una quarantina di parlamentari tolti dai dem e finiti nel nuovo partito di Matteo Renzi, ha tolto peso politico e consenso al Pd, almeno in questa prima fase. 5% per il movimento renziano, ancora poco certamente ma quasi tutto eroso dal capitale di voti del Partito Democratico: resta in testa la Lega di Salvini che col 32,1% traina ancora il Centrodestra (46,8%), con l’aggiunta del 7% di Fratelli d’Italia e il 6,5% di Berlusconi, mentre il movimento di Toti “Cambiamo insieme” si ferma all’1,2%. Fa leggermente meno bene l’area di Governo giallorossa (44%) che oggi conta oltre al Pd ovviamente il M5s (19,2%), Italia Viva di Renzi, Sinistra Italiana (2%) e Mdp-Articolo 1 (0,4%).

SONDAGGI IPSOS (17 SETTEMBRE): FIDUCIA LEADER, SFIDA SALVINI-CONTE

Chiudono i sondaggi di Euromedia +Europa di Emma Bonino, non oltre l’1,8%, i Verdi all’1,1% e il partito di Calenda e Richetti “Siamo Europei”, fermo all’1,6%. Scendendo invece nelle pieghe del consenso personale e della fiducia dei singoli leader, i sondaggi politici espressi da Ipsos mostrano una gara sostanzialmente a due tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte, i veri nuovi “nemici” in politica. Il ridimensionamento di Di Maio dopo la crisi di Governo, tanto nel M5s quanto nel Governo, resta evidente anche da questi sondaggi: secondo il 38% degli elettori intervistati è il Premier ad essere il leader con maggior forza e fiducia in questo momento, mentre il 33% resta legato ancora al Segretario della Lega. Eloquenti i dati riferiti ai due leader che con forza sostengono il nuovo Governo post-caduta della Lega: Nicola Zingaretti al 7% e Luigi Di Maio addirittura al 5%, sembrano chiamati fuori dal futuro immediato della politica “personale”. In attesa che possa ri-nascere l’ex Giglio Magico di Matteo Renzi..

© RIPRODUZIONE RISERVATA