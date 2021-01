Sondaggi politici/ Crisi di Governo: per 47% status quo, rimpasto o Conte-ter

Dopo aver analizzato le rilevazioni di Demos per Repubblica, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici di Youtrend. Il celebre istituto ha condotto una expert survey sulla crisi di Governo ed ha chiesto un’opinione a 33 tra analisti, studiosi, cronisti parlamentari ed esperti di politica italiana. Sono cinque gli scenari possibili, ma gli addetti ai lavori sembrano avere le idee abbastanza chiare…

Quasi un intervistato su due, il 47%, è convinto che non ci saranno grossi stravolgimenti: resterà in sella l’attuale maggioranza con Giuseppe Conte premier (status quo, rimpasto o Conte-ter). Per il 23%, invece, resterà la stessa maggioranza ma ci sarà un altro presidente del Consiglio. Il 13% ha puntato sul Conte ter con responsabili, mentre il 12% su un Governo di unità nazionale con premier tecnico o istituzionale. Infine, solo il 5% è convinto che questa crisi finirà con le elezioni anticipate.

SONDAGGI POLITICI, L’ANALISI DI ALESSANDRA GHISLERI

A proposito di crisi di Governo, Alessandra Ghisleri ha fatto il punto della situazione nella lunga intervista rilasciata a Libero. La direttrice di Euromedia Research, specializzata in sondaggi politici, ha spiegato: «Ultimi giorni a Palazzo Chigi per Conte? Questo non è materia di sondaggi, perché dipende dalla politica e non dai cittadini, che sono più concentrati sui propri problemi quotidiani. Il 48,6% degli elettori vede una crisi di fiducia all’interno della maggioranza di governo e il 34,8% crede che la durata di questo esecutivo non andrà molto oltre le elezioni amministrative di questa primavera». La Ghisleri ha aggiunto: «Tuttavia con la riduzione del numero dei parlamentari, a oggi, in caso di elezioni nazionali tutti i partiti pur guadagnando consenso avrebbero meno deputati, a esclusione di Fratelli d’Italia. Perciò se Renzi si sfilasse determinando la crisi di governo, vedo un altro esecutivo con nuovi “responsabili” piuttosto che le elezioni».



© RIPRODUZIONE RISERVATA