Sondaggi politici/ Crisi sinistra: 68% M5s vuole asse Pd. 33% su Bonaccini post-Letta

I SONDAGGI POLITICI SUL FUTURO DEL CENTROSINISTRA

Se il prossimo Governo di Centrodestra è impegnato tra totoministri e provvedimenti sulle gravi emergenze internazionali che incombono, chi le Elezioni Politiche le ha perse si ritrova a dover riorganizzarsi internamente per presentarsi alle prossime Amministrative 2023: i sondaggi politici oggi, nel giorno della Direzione Pd sul prossimo Congresso Nazionale, si concentrano proprio su cosa potrà avvenire in casa Partito Democratico nei prossimi mesi. Secondo i dati emersi dai sondaggi politici di Emg per CartaBianca su Rai3, gli elettori del Centrosinistra hanno le idee piuttosto diverse tra loro in merito alle possibili alleanze da costruire per poter battere il Centrodestra a guida Meloni.

Una nuova alleanza Pd-M5s – invocata da tanti “big” del recente passato Dem – viene vista dagli elettori del Partito Democratico come “favorevole” solo dal 25% di loro: l’1% degli elettori del Terzo Polo (Azione + Italia Viva) reputa buona questa opzione mentre ben il 68% degli elettori grillini alle ultime Elezioni (che dunque potrebbero essere anche tanti elettori Pd delusi dalle proposte di Letta & Co.) vedono il futuro assieme tra Movimento e Partito Democratico. Un’alleanza invece riformista-centrista con Calenda e Renzi viene salutata bene dal 305 degli elettori Dem, al 43% dall’elettorato del Terzo Polo e solo all’1% dai pentastellati. Il “campo largo” con dentro tutti i soggetti del centrosinistra invece viene valutato piuttosto freddamente dall’elettorato di Csx: 11% Pd, 11% Terzo Polo, 4 M5s. Sono invece le soluzioni “altre” ad essere scelte dalla maggior parte degli elettori: il 27% dei “piddini”, 39% dei centristi e 22% dei grillini.

CONGRESSO PD E POST-LETTA: I SONDAGGI POLITICI SUL NUOVO SEGRETARIO

Con la relazione del Segretario “dimissionario” Enrico Letta si è aperta stamane la Direzione Nazionale del Partito Democratico per valutare l’iter da attuare sul prossimo Congresso che definirà il come ripartirà il Centrodestra dopo la sconfitta cocente alle Elezioni Politiche. I sondaggi politici presentati da Emg a CartaBianca mostrano intanto quali potrebbero essere al momento i “desiderata” degli elettori Dem davanti ad eventuali nuove primarie di coalizione nel prossimo inverno 2022-2023. Su quale potrà essere il nuovo Segretario del Pd dopo la conclusione dell’era Letta alcune figure già si sono esposte in prima persona e da quelle è scattato il sondaggio della vigilia di questa Direzione dem.

Secondo i sondaggi Emg infatti è Stefano Bonaccini (Governatore Emilia Romagna) a ricevere la maggior parte dei consensi nell’elettorato, seppur non con cifre “plebiscitarie”: il 33% vorrebbe Bonaccini dopo Letta, il 18% invece punta sulla vice del Governatore emiliano, Elly Schlein, mentre solo il 15% punta su Paola De Micheli come futuro del Partito Democratico. Al 15% troviamo anche il sindaco di Milano Beppe Sala, seppur sia lui che la stessa giovane ex Verdi non siano attualmente iscritti al Partito Democratico.











