SONDAGGI POLITICI ELEZIONI 2022/ Meloni boom, Pd ko al 23%. Lega 14%, Conte al 11,6%

I SONDAGGI POLITICI DEL TERMOMETRO: CENTRODESTRA ANCORA AVANTI, CALO PD

Il count down verso il 25 settembre è cominciato da tempo, ma la “spinta” dei vari partiti in campagna elettorale verso le Elezioni 2022 vede come continua “benzina sul fuoco” l’aggiornamento dei sondaggi politici che si “ammucchiano” a ridosso dell’ultima settimana utile per la pubblicazione di intenzioni di voto. Il prossimo 10 settembre infatti scatta il silenzio elettorale e dunque il divieto di pubblicare nuovi sondaggi: al momento la situazione vede il Centrodestra comunque consolidare il vantaggio a discapito di un Pd in lieve ma continuo calo, mentre di contro recupera terreno il M5s di Giuseppe Conte. Osservando i dati emersi nei sondaggi politici del Termometro Politico – realizzati tra il 30 agosto e il 2 settembre 2022 – emerge il boom ancora di Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia che cresce fino al 24,8%, staccando ancora maggiormente il Partito Democratico al 23% (-0,3% in una settimana).

Leggera flessione per la Lega (13,9%) mentre è il Movimento 5Stelle di Giuseppe Conte a rosicchiare ancora consensi nell’area del Centrosinistra: 11,6% per il M5s, che stacca di molto Forza Italia di Berlusconi al 7% dei sondaggi politici su scala nazionale. Il Terzo Polo di Calenda e Renzi sale al 5,1%, mentre restano sotto la soglia di sbarramento in Parlamento (ma alcuni riusciranno ad entrare con le coalizioni per i collegi uninominali, ndr): Italexit (2,8%), Sinistra/Verdi (2,7%), +Europa (1,7%), Italia Sovrana (1,7%), Unione Popolare (1,5%), Noi Moderati (1,1%), Alternativa per l’Italia (0,8%) e infine Impegno Civico (0,6%).

SONDAGGI POLITICI NOTO E IPSOS: DALLE INTENZIONI DI VOTO ALLA CAMPAGNA ELETTORALE, IL 30% NON CONOSCE CANDIDATI E PARTITI

Resta una forte disaffezione sulla politica, crescente in diversi casi, come rilevano ancora i sondaggi politici del Termometro: «Nonostante la disaffezione verso la politica, la maggioranza degli intervistati ritiene che votare sia utile soprattutto ‘per incidere veramente sulla direzione del Paese (62,9%)’ e anche ‘per sbarrare la strada a leader e schieramenti che porterebbero l’Italia nella direzione sbagliata (22,2)’. Stabile la percentuale di italiani che si fida del premier Draghi (44,2%)», si legge nella nota di TP. Passiamo ora in rassegna gli ultimi sondaggi politici di Noto presentati a Porta a Porta e realizzati il 31 agosto scorso: la situazione è ancora più compromessa per il Pd di Letta che viene dato al 20%, mentre è sfida Lega-M5s attorno al 13%.

Terzo Polo all’8% avrebbe superato Forza Italia secondo Noto Sondaggi, mentre l’unica sopra lo sbarramento degli altri partiti “piccoli” è Sinistra-Verdi. Sono però interessanti, oltre alle intenzioni di voto che premierebbero ancora Meloni e Centrodestra alle Elezioni 2022, i dati che rilevano i sondaggi politici di Ipsos sul “Corriere della Sera” circa la conoscenza degli elettori su liste, candidati e programmi alle prossime Elezioni: emerge che il 26% degli elettori intervistati conoscono “molto” coalizioni, le liste o i partiti che si presenteranno alle prossime elezioni; il 27% li conosce “in parte”, il 17% “poco” ma ben il 30% afferma di non conoscere praticamente niente in merito alle Elezioni del 25 settembre 2022, dato piuttosto preoccupante.











