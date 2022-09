SONDAGGI POLITICI ELEZIONI 2022/ Meloni vola al 26%, crollo Pd 21%: Cdx +18%, Conte…

I SONDAGGI POLITICI SWG A MENO DI 20 GIORNI DALLE ELEZIONI 2022: VOLA FRATELLI D’ITALIA, MALE PD

Come ogni martedì mattina a tener banco nella rassegna dei sondaggi politici pre-Elezioni 2022 è la rilevazione di SWG per TgLa7, resa pubblica il lunedì sera durante il telegiornale diretto da Enrico Mentana. Le notizie per il Centrodestra, specie per l’ala di Fratelli d’Italia, sono sempre più “radiose” verso il voto del 25 settembre, mentre in casa Pd la preoccupazione non si placa. Osservando infatti i sondaggi politici condotti fino al 5 settembre, la situazione a meno di 20 giorni dalle Elezioni 2022 vede Giorgia Meloni con FdI in testa al 25,8%, con +1% guadagnato in soli 7 giorni. Crolla invece il Pd che perde lo 0,9% e scende fino al 21,4%, ben 4 punti sotto Fratelli d’Italia.

ELEZIONI 2022/ "È già pronto il nuovo governo con la benedizione di Draghi"

Al terzo posto resiste la Lega ormai però raggiunta dal M5s di Giuseppe Conte: Salvini passa dal 12,5% al 12,1% dei sondaggi politici Swg, mentre il Movimento fondato da Beppe Grillo guadagna ancora e sale all’1,9% dei consensi su base nazionale. Il sorpasso del Terzo Polo su Forza Italia sembra ormai cosa fatta secondo i sondaggi La7: Renzi e Calenda al 7,2% ad oggi batterebbero Berlusconi al 6,7%. Chiudono le intenzioni di voto Swg l’alleanza Verdi-Sinistra Italiana al 4,2% mentre ItalExit di Paragone resiste sopra la soglia di sbarramento al 3,1%: tutti sotto il limite per entrare in Parlamento da PiùEuropa con 1,9% a NoiModerati con 1,5%, Impegno Civico-Di Maio all’1,3%, Unione Popolare De Magistris 1,2% e dato sull’astensione/non si esprime che sale fino al 39% degli intervistati nei sondaggi.

Salvini: “sì scudo, no sanzioni Russia”/ “Gas-luce, se Ue non si muove facciamo noi”

ELEZIONI 2022, SONDAGGI POLITICI TRA COALIZIONI, LEADER E…ASTENSIONE

Proprio dal dato degli indecisi e degli scontenti partiamo per il secondo focus sui sondaggi politici Swg del 5 settembre: secondo il 39% degli italiani intervistati le Elezioni 2022 scatenano indecisione, astensione o addirittura “ignoranza” (dell’evento). Entrando però nelle pieghe delle altre domande si scopre come ad oggi solo il 62% di elettori ha già deciso che andrà a votare, mentre il 31% non ha deciso se votare o meno tra poche settimane. Il 7%.è invece già fermo nella propria astensione di protesta: di quelli indecisi/votanti i sondaggi Swg rilevano come il 50% abbia già deciso chi votare, il 31% attenderà gli ultimi giorni per prendere una decisione, mentre il 19% sa che deciderà appena prima di entrare nel seggio elettorale.

Sondaggi politici Elezioni 2022/ FdI 24%, boom M5s: calo Centrodestra ma +19% sul Pd

Spostandoci dai partiti e dalle astensioni verso le coalizioni per i collegi uninominali (che assegnano un terzo dei seggi in Parlamento), la situazione per il Centrodestra resta comunque saldamente con il favore del pronostico. Il 46,1% ad oggi sceglie la coalizione Lega-FdI-FI-NoiModerati mentre solo il 28,8% punterebbe sul Centrosinistra di Pd-Verdi-SI-PiùEu-IC: quasi il 12% per il M5s mentre il 7,2% del Terzo Polo è in crescita rispetto all’ultima rilevazione dei sondaggi politici Swg.











© RIPRODUZIONE RISERVATA