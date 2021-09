Sondaggi politici/ Elezioni Napoli: Manfredi al 47%, Maresca flop: è al 21,1%

Mancano tre settimane alle elezioni amministrative a Napoli e i sondaggi politici parlano chiaro: Centrosinistra sempre più vicino alla vittoria al primo turno con Gaetano Manfredi, destino segnato per Catello Maresca e Antonio Bassolino. Brutte notizie, se non disastrose, per il sindaco uscente Luigi De Magistris…

I sondaggi politici condotti tra l’8 e il 10 settembre da Arcadia-Winpoll per Il Mattino quotano Gaetano Manfredi al 47 per cento, seguito da Catello Maresca e Antonio Bassolino, rispettivamente al 21,1 e al 17,3 per cento. Da non sottovalutare il dato della popolarità dei candidati: Bassolino è al 96%, seguito da Manfredi al 72%. Maresca (61%) scavalcato anche dalla Clemente (67%).

SONDAGGI POLITICI, I DATI SULLE COMUNALI A NAPOLI

Passando ai sondaggi politici sulle coalizioni, il Centrosinistra è dato al 46,5%, mentre il Centrodestra non va oltre il 22%. Fratelli d’Italia si conferma prima forza dell’alleanza con il 10,9%, seguita da Forza Italia (7,3%) e Lega (6,7%). Il Movimento 5 Stelle è quotato al 16,2%, mentre il Partito Democratico si attesta al 15,5%.

Come dicevamo, i sondaggi politici di Arcadia-Winpoll per Il Mattino non portano delle belle notizie a Luigi De Magistris. Il candidato uscente, ora candidato alle regionali in Calabria, è stato bocciato nettamente dai cittadini partenopei: per il 49% la qualità della vita è crollata negli ultimi cinque anni, mentre per il 37% è rimasta invariata. Solo per il 14% è migliorata.

