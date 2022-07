Sondaggi politici/ FdI (22,4%) in testa, Pd in calo. Rialza la testa Conte: +0,6%

La crisi di governo è aperta, tra gli scenari possibili c’è quello delle elezioni anticipate. Cosa dicono i sondaggi politici? La supermedia di Youtrend per Agi delinea un quadro piuttosto chiaro. In vetta alla classifica di gradimento troviamo ancora una volta Fratelli d’Italia, che però deve fare i conti con un ribasso: il partito di Giorgia Meloni perde mezzo punto percentuale e si attesta al 22,4%. In calo anche il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta passano dal 21,9% al 21,7%.

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi segnala un -0,2% anche per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini è quotato al 14,6%. Bene, invece, il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte guadagnano lo 0,6%, portandosi all’11,2%. Il rialzo più evidente è quello di Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono all’8,8%, +1,1% rispetto a due settimane fa. La federazione Azione/+Europa è al 5,1% (+0,2%), mentre tra i partiti minori segnaliamo Italia Viva di Renzi e Italexit di Paragone al 2,6%. Infine spazio a Verdi (2,2%), Sinistra Italiana (2%) e Articolo 1-MDP (2%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI SWG

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Swg, che hanno acceso i riflettori su uno dei dossier più dibattuti delle ultime settimane: parliamo dello ius scholae. La legge sulla cittadinanza è sostenuta con forza dal centrosinistra, con il Partito Democratico in prima linea. Il centrodestra, invece, è pronto alle barricate, stesso discorso per la legalizzazione della cannabis. Secondo l’istituto, più di un italiano su due è a favore dello ius scholae, per la precisione il 52%. Per quanto riguarda l’orientamento degli elettori, il provvedimento trova il favore della maggioranza degli elettori di Partito Democratico (86%) e del Movimento 5 Stelle (60%). Grande contrarietà, invece, tra gli elettori del centrodestra: in disaccordo il 67% degli elettori di Fratelli d’Italia, il 45% degli elettori della Lega e il 44% degli elettori di Forza Italia.

