Sondaggi politici/ FdI al 20,5%, Letta supera Salvini. 72,9% vuole Cdx unito

Non mancano sorprese e variazioni significative nella supermedia dei sondaggi politici di Youtrend/Quorum per l’agenzia Agi. Confermata la vetta di Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia guadagna lo 0,2% rispetto a un mese fa e si attesta al 20,5%. Da registrare il sorpasso di Letta ai danni di Salvini: il Pd passa dal 19,1% al 19,7%, mentre la Lega scende al 19% (-0,8%).

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend/Quorum per Agi non porta buone notizie a Conte e Berlusconi, entrambi in calo dello 0,6%: il Movimento 5 Stelle è quotato al 15,7%, mentre Forza Italia torna al 6,9%. Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,2% e si attesta al 3,5%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi sale al 2,6% (+0,1%). Poi in rapida successione: Art.1-MDP al 2,1% (+0,3%), Sinistra Italiana al 2% (=), Verdi all’1,7% (=) e +Europa all’1,4% (-0,3%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EUROMEDIA RESEARCH

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Euromedia Research resi noti da Alessandra Ghisleri nel corso della puntata di ieri di Porta a porta. Partiamo dai dati sul Centrodestra, alle prese con un po’ di tensione interna in seguito al pessimo risultato delle elezioni comunali. Ebbene, per più di sette italiani su dieci (72,9%) la coalizione si presenterà unita alle prossime elezioni politiche, mentre per il 15% sarà divisa. Il restante 12,1% ha preferito non rispondere al quesito.

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Euromedia Research sul green pass. Per la maggioranza degli intervistati, il 59,5%, il certificato verde andrebbe tenuto così come è oggi. Per il 21,5% andrebbe abolito, mentre per il 13,5% andrebbe rivisto con l’introduzione dei tamponi gratuiti. Il restante 5,5% ha preferito non rispondere.

