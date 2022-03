Sondaggi politici/ FdI al 21,6%, Pd in calo (-0,5%). M5s sale al 13,4%

In calo i principali partiti secondo i sondaggi politici di Swg per Tg La7. Le dinamiche della crisi in Ucraina e i posizionamenti dei soggetti politici sembrano avere delle ripercussioni sulle intenzioni di voto degli italiani. Non è passato inosservato il dibattito sull’aumento delle spese militari voluto fortemente dal governo ma osteggiato da alcuni movimenti, a partire dai 5Stelle di Giuseppe Conte, che ha guadagnato parecchio terreno negli ultimi sette giorni.

Come dicevamo, i sondaggi politici di SWG segnalano il ribasso del gradimento di Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Lega. In particolare, gli ultimi due partiti devono fare i conti con un passo indietro non indifferente: mezzo punto percentuale per i dem di Enrico Letta, -0,4% per il Carroccio di Matteo Salvini. In buona salute, invece, Forza Italia e la federazione Azione/+Europa, stabilmente sopra la quota del 5%.

SONDAGGI POLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO SECONDO SWG

Entriamo nel dettaglio dei sondaggi politici di Swg per Tg La7 e partiamo da Fratelli d’Italia, ancora in vetta alla classifica di gradimento: la principale forza di opposizione perde lo 0,2% e si attesta al 21,6%. Come già evidenziato in precedenza, momento difficile per il Partito Democratico: i dem passano dal 21,6% al 21,1%. Non se la passa meglio la Lega di Salvini, quotata al 16% e lontana dalle percentuali di un tempo. Bene, invece, il M5s: ribadita la fiducia in Conte come leader, i pentastellati passano dal 12,9% al 13,4%. C’è ancora tanta strada da fare, ma ecco i primi spiragli positivi. +0,1% per Forza Italia: gli azzurri sono dati al 7,9%. La federazione Azione/+Europa guadagna lo 0,2% e si posiziona al 5,4%. Tra i partiti minori di Centrosinistra segnaliamo la crescita di Mdp Articolo 1 al 2,6% (+0,2%) e di Sinistra Italiana al 2,5% (+0,3%). Infine spazio a Verdi al 2,5% (+0,2%), Italia Viva al 2,4% (+0,2%) e Italexit con Paragone all’1,8% (-0,2%).

