Sondaggi politici/ FdI al 28,8%, segue il Pd al 20,1%. Scatto Lega: +0,6%

Nuovo appuntamento con la supermedia dei sondaggi firmata da Quorum Youtrend per Agi, qualche variazione significativa nelle intenzioni di voto degli italiani. In vetta alla classifica nessuna sorpresa: Fratelli d’Italia è in testa ma in calo dello 0,3 per cento, con il partito del premier Giorgia Meloni al 28,8 per cento. Non se la passa molto meglio il principale competitor, ossia il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein perdono lo 0,1 per cento e si attestano al 20,1 per cento.

Piccolo balzo in avanti del Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte guadagnano lo 0,1 per cento e si portano al 15,8 per cento. La supermedia dei sondaggi segnala un +0,6 per cento per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini si porta al 9,4 per cento e avvicina la doppia cifra. Forza Italia perde lo 0,2 per cento e scende al 7,6 per cento mentre tra i partiti minori troviamo Azione al 3,7 per cento, Alleanza Verdi Sinistra al 3,2 per cento, Italia Viva al 3 per cento. Chiudono la classifica +Europa al 2,4 per cento, Italexit all’1,9 per cento, Unione Popolare all’1,7 per cento e Noi Moderati allo 0,7 per cento.

Sondaggi politici: i dati sulla transizione ecologica

Torniamo adesso ai sondaggi politici di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 sulla transizione ecologica e sul giudizio degli italiani sulle conseguenze della rivoluzione. Chi dovrebbe pagare i costi di questa transizione? Gli italiani hanno le idee piuttosto chiare: per il 45 per cento solo l’Unione Europea, mentre per il 30 per cento le famiglie con il supporto dell’Unione europea. Tre italiani su quattro, dunque, vedono un ruolo di primo piano per l’Ue. Per il 17 per cento le famiglie con il supporto del governo nazionale, mentre solo per il 2 per cento le famiglie. Il restante 6 per cento ha preferito non rispondere al quesito.

