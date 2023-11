Sondaggi politici/ FdI scende al 28,6%, Pd stabile al 19,4%. In calo M5s e Pd

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Tg La7 per Swg, andiamo a scoprire le novità riguardanti le intenzioni di voto degli italiani. In vetta alla classifica troviamo Fratelli d’Italia, che deve però fare i conti con un ribasso: -0,4 per cento, partito del premier Giorgia Meloni al 28,6 per cento. Nessuno scostamento invece per il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein sono quotati al 19,4 per cento. Giù il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte passano dal 16,6 al 16,4 per cento.

I sondaggi politici di Swg vedono in calo anche la Lega. Il Carroccio guidato da Matteo Salvini perde lo 0,2 per cento e si attesta al 9,4 per cento. Può sorridere invece Forza Italia, che sale al 7 per cento. Segno positivo anche per Azione di Carlo Calenda e per l’alleanza Verdi-Sinistra, rispettivamente al 3,8 e al 3,6 per cento. Bene anche Italia Viva di Matteo Renzi, ora al 3,3 per cento. +Europa è dato al 2,6 per cento, mentre chiudono la classifica Per l’Italia con Paragone all’1,6 per cento, Unione Popolare all’1,4 per cento e Noi Moderati all’1,1 per cento.

Sondaggi politici, i dati di Swg

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Swg dedicati al gradimento dei leader. Anche in questo caso in vetta alla classifica troviamo il premier Giorgia Meloni, attualmente al 36 per cento. Sotto quota 30 per cento i principali competitors, a partire dal leader grillino Giuseppe Conte e da quello azzurro Antonio Tajani, rispettivamente al 29 e al 28 per cento. La leader del Partito Democratico Elly Schlein si attesta all’1,2 per cento, con Matteo Salvini quotato al 22 per cento. C’è anche un’altra percentuale da non sottovalutare, ossia di coloro che non hanno fiducia in nessun leader: una fetta che riguarda il 34 per cento degli intervistati, in altri termini un elettore su tre.











