Sondaggi politici/ FdI sfiora il 29%, Pd sale al 19,6%. Leader: Meloni al 44,2%

Si rinnova l’appuntamento con i sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire, non mancano gli scostamenti nelle intenzioni di voto degli italiani. L’unica certezza è rappresentata dal primo partito del Paese, ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,1 per cento e si attesta al 28,8 per cento. Balzo in avanti anche per il Partito Democratico: i dem guidati da Elly Schlein passano dal 19,4 al 19,6 per cento. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle, ma in calo: i grillini perdono lo 0,2 per cento e sono quotati al 16,3 per cento.

Sondaggi politici/ FdI sale al 28%, Pd resta sotto il 20%. Bene M5s e FI

I sondaggi politici di Tecnè per Dire segnalano il leggero calo di Forza Italia: la compagine azzurra è in ribasso dello 0,1 per cento e si attesta al 10,1 per cento. In pressing la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio guadagna lo 0,2 per cento e si porta al 9,2 per cento. Tra i partiti minori, Azione di Carlo Calenda scende al 3,6 per cento, mentre l’Alleanza Verdi-Sinistra è in ribasso al 3,2 per cento. Italia Viva di Matteo Renzi è stabile al 2,3 per cento, mentre +Europa è in calo al 2,2 per cento.

Sondaggi politici/ FdI al 28,4%, Pd al 19,6%. 81% preoccupato da guerra Israele-Hamas

Sondaggi politici, i dati di Tecnè

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Tecnè sulla fiducia nei confronti del governo e del premier Giorgia Meloni. Il gradimento nell’esecutivo si attesta al 42,3 per cento, mentre quello nel primo ministro tocca quota 47,6 per cento. Passiamo adesso al borsino dei leader, che vede in vetta proprio il premier Meloni al 44,2 per cento. Subito dietro spazio al ministro Antonio Tajani al 32,3 per cento, mentre Giuseppe Conte si attesta al 30,9 per cento. Elly Schlein è quotata al 30,2 per cento, mentre Matteo Salvini segue al 29,8 per cento. Più staccati spazio a Maurizio Lupi al 25,5 per cento e ad Emma Bonino al 25,2 per cento. Chiudono la classifica Carlo Calenda al 19,8 per cento, Angelo Bonelli al 16,3 per cento, Nicola Fratoianni al 15,8 per cento e Matteo Renzi al 14,2 per cento.

LEGGI ANCHE:

Sondaggi politici/ FdI sfiora il 29%, Pd sprofonda. Avanzano Lega e FI

© RIPRODUZIONE RISERVATA