Sondaggi politici/ FdI sotto 30%, Pd al 20%, Lega ko: leader, Meloni +9% su Schlein

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI SWG: CENTRODESTRA IN CALO, RISALE IL M5S

Come da tradizione ad inizio settimana sono i sondaggi politici Swg per il Tg La7 a mostrare le prime variazioni sui consensi stante l’attuale contesto politico italiano: le difficoltà sul tema immigrazione e i tanti dossier aperti per il Governo Meloni si traducono in questa settimana in un importante battuta d’arresto, tanto per Fratelli d’Italia quanto per la Lega. Insieme perdono l’1,2%, mentre dal fronte “progressista” è stabile il Pd di Schlein mentre torna a risalire il Movimento 5Stelle e il Terzo Polo, da settimana invece dati entrambi in calo. Entrando nelle pieghe dei numeri offerti dai sondaggi politici Swg condotti tra il 22 e il 27 marzo emerge come al momento FdI scenda di poco sotto il 30%, fermandosi al 29,6% (-0,7% in sette giorni): staccati di 9% i dem di Elly Schlein, ancora incapaci di trovare un accordo sull’organigramma di capigruppo e Segreteria.

Il 20,4% del Pd tiene ancora a netta distanza il Movimento 5Stelle di Giuseppe Conte, dato però in crescita dello 0,3% e raggiungente il 15,6% su scala nazionale: perde terreno invece la Lega di Salvini con un drastico -0,5% in una sola settimana, raggiunti all’8% di consensi dal Terzo Polo di Calenda e Renzi (+0,3%). Chiudono le intenzioni di voto dei sondaggi politici Swg questa settimana Forza Italia di Berlusconi al 6,4% (lieve crescita dello 0,1%), l’Alleanza Verdi-Sinistra in crescita al 3,4%, PiùEuropa al 2,7%, Per l’Italia con Paragone all’1,8%, Unione Popolare all’1,7% e tutte le altre liste sommate non oltre il 2,4% generale. Questa settimana il dato sull’astensione e l’indecisione scende fino al 36% degli elettori intervistati da Swg.

FIDUCIA GOVERNO E LEADER POLITICI: MELONI BATTE SCHLEIN, GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Come sempre la panoramica sui sondaggi politici elettorali non si ferma mica solo al borsino dei partiti, pur indicativo dell’attuale scenario nazionale: nelle recenti analisi di Proger IndexResearch per “Piazza Pulita”, emerge come il 46% degli intervistati dice di avere piena fiducia nella Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre il 35% concede fiducia all’operato del Governo di Centrodestra. Se invece valutiamo il gradimento dei leader politici nazionali offerto dall’analisi dei sondaggi politici Swg, scopriamo come il confronto-scontro tra i “capipartito” al momento riesce a concedere alla Premier un discreto vantaggio accumulato.

Il 39% dice infatti di avere abbastanza fiducia in Giorgia Meloni, un secco 9% in più rispetto al 30% raggiunto dalla neo-segretaria dem Elly Schlein: solo Giuseppe Conte del M5s riesce a rimanere “in scia2 con il 26% di gradimento, mentre tutti gli altri galleggiano sotto quota 20%. Il vicepremier e leader Lega Matteo Salvini al 19%, davanti a Carlo Calenda al 17% ma anche a Silvio Berlusconi al 16%: chiude la particolare analisi demoscopica il n.1 di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni al 15%, Maurizio Lupi al 14%, Matteo Renzi al 12% e il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli al 10%.











