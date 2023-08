Sondaggi politici/ FdI stabile al 27,2%, Pd in calo al 20,8%. Giù anche M5s e Lega

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Euromedia Research per La Stampa. Le rilevazioni dell’istituto di Alessandro Ghisleri accendono i riflettori sulle intenzioni di voto degli italiani e non mancano le novità Per quanto riguarda gli schieramenti in campo, il centrodestra unito si attesta al 44,8 per cento. Cifre importanti, considerando che per il 53,3 per cento degli italiani il governo è stabile e saldo.

TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI/ Patto Governo-banche, guadagni redistribuiti alle famiglie

Sempre sul governo, ai microfoni di Libero, la Ghisleri ha spiegato che il governo dovrà fare attenzione al dossier immigrazione, tornato centrale nelle valutazioni degli italiani: “Per l’elettore di sinistra il tema è il libero accesso nel Paese e la possibilità di accogliere degnamente tutti, ma a chi vota centrodestra va data assolutamente una risposta perché il tema sbarchi è ineludibile”.

Salvini: "Ponte di Messina? Apriremo i cantieri l'estate prossima"/ Video, "50 milioni per i piccoli comuni"

Sondaggi politici: le intenzioni di voto secondo Euromedia Research

Soffermandoci sui sondaggi politici stilati da Euromedia Research per La Stampa, le intenzioni di voto vedono ancora una volta Fratelli d’Italia in vetta alla graduatoria. Il partito del primo ministro Giorgia Meloni è stabile al 27,2 per cento. Non arrivano invece buone notizie per il Partito Democratico: i dem guidati da Elly Schlein perdono lo 0,2 per cento e si attestano al 20,8 per cento. Netto ribasso anche per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte perdono mezzo punto percentuale e sono quotati al 16 per cento. Quarto posto per la Lega di Matteo Salvini, che passa dal 10,1 al 9,8 per cento. Segno più invece per gli alleati di Forza Italia: gli azzurri guadagnano due decimali e si attestano al 7,3 per cento. Tra i partiti minori, segnaliamo Azione di Carlo Calenda in crescita al 4,3 per cento, Italia Viva di Renzi stabile al 4 per cento, mentre Alleanza Verdi/Sinistra e +Europa sono rispettivamente fermi al 2,2 e al 2,5 per cento.

LEGGI ANCHE:

DECRETO ASSET/ Il caro voli "irrisolto" e il rischio di un'altra estate con pochi taxi

© RIPRODUZIONE RISERVATA