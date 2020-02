SONDAGGI POLITICI/ Giustizia e prescrizione: per il 39% “polemiche per visibilità”

L’emergenza coronavirus sembra aver messo di fatto in stand-by le tensioni all’interno della maggioranza. Tuttavia gli ultimi sondaggi politici vertono proprio sui temi che hanno messo in dubbio la tenuta del governo: su tutti la giustizia e la prescrizione. Nella rilevazione dell’istituto Ipsos per Il Corriere della Sera è emerso che per il 39% degli intervistati questi due temi “rappresentano più che altro un pretesto, utilizzato da alcuni leader per mettere in difficoltà il governo e cercare visibilità sui mezzi d’informazione”. In questo senso bisogna notare però una profonda divisione nell’elettorato: il 32% infatti ritiene che “sono questioni molto importanti, che possono giustificare un’eventuale rottura tra le forze di maggioranza”. A non avere un’opinione precisa al riguardo è il restante 29%, che “non sa/non indica”.

SONDAGGI POLITICI: GIUSTIZIA E PRESCRIZIONE, POLEMICHE PRETESTUOSE PER ELETTORI PD E M5S

Questi sondaggi politici sono molto interessanti perché consentono di capire anche le diverse sensibilità all’interno dei vari partiti. Per esempio a credere che le polemiche su giustizia e prescrizione siano più che altro un pretesto è il 53% degli elettori del Pd e il 51% di quelli del MoVimento 5 Stelle, guarda caso i due partiti che difendono la riforma Bonafede dagli attacchi di Matteo Renzi. Viceversa a pensare che giustizia e prescrizione rappresentino temi importanti al punto da giustificare un’eventuale rottura nel governo sono in larghissima parte gli elettori di Forza Italia e Fratelli d’Italia, forze di centrodestra storicamente sensibili alle questioni appena elencate, la cui media arriva a toccare il 53%. Da notare, infine, come la percentuale più alta di indecisi sulla questione sia rappresentata dagli elettori della Lega, al 24%.

