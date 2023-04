Sondaggi politici, la media/ Brusco stop per Meloni e Pd, Lega 9%, Terzo Polo al 7%,

LA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI: CALO MELONI E SCHLEIN, GUADAGNA LA LEGA

La frenata è “brusca” per i primi partiti nel Paese secondo gli ultimi dati della “Supermedia” di sondaggi politici redatta da YouTrend per l’AGI: osservando infatti i report delle ultime due settimane emerge come sia FdI che Pd subiscano un netto calo rispetto al trend positivo degli ultimi mesi. Oscillazioni “consuete” per i sondaggi politici ma che raccontano quantomeno un dato: ad oggi Meloni vale più o meno tra il 28 e il 30%, Schlein tra il 18 e il 20% e così potrebbero rimanervi per diverso tempo. Entrando nelle pieghe delle intenzioni di voto offerte dalla Supermedia YouTrend – che considerano i sondaggi politici EMG (11 aprile), Piepoli (11 aprile), SWG (3 e 10 aprile) e Tecnè (1 e 8 aprile) – scopriamo che FdI cala dal 29,1% all’attuale 28,6% (-0,5%) mentre il Pd di Schlein scende al 19,7% (-0,3%). Ne approfitta anche se con lievissimo rialzo il M5s di Giuseppe Conte, salito questa settimana al 15,8%.

GOVERNO & NOMINE/ Le rinunce di Meloni al primo valzer che conta

Con i dati aggiornati al 13 aprile scopriamo come la Lega assieme a Forza Italia sono le formazioni che recuperano maggior consenso, di fatto quanto “perduto” da Fratelli d’Italia sempre all’interno del Centrodestra: Lega di Salvini al 9% (+0,4%) e FI al 7,3% (+0,4%), con il partito di Berlusconi che nonostante il ricovero del leader arrivano a pareggiare un Terzo Polo ormai «definitivamente morto», come sentenziato ieri da Carlo Calenda (dopo lo scontro con Renzi e Italia Viva). In attesa di vedere come reagiranno gli elettori davanti al fallimento del progetto di partito unico, la Supermedia dei sondaggi politici mostra un 3% per l’Alleanza Verdi-Sinistra, 2,2% PiùEuropa, 2,1% ItaliExit, 1,2% Noi Moderati.

Riforma pensioni/ La legge partirà il 1 gennaio 2025 (e costerà cara)

SONDAGGI POLITICI GHISLERI: FIDUCIA MELONI E MINISTRI, BRILLA CROSETTO

Chiudendo con i sondaggi politici “mediati” da YouTrend scopriamo che il Centrodestra di Governo, al netto del calo di Meloni e FdI, rimane ad un altissimo consenso con il 46,1% degli elettori intervistati: 24,9% per il Centrosinistra a guida Schlein, mentre 15,8% per M5s e 7,3% del Terzo Polo la partita sembra sempre più complessa. Osservando invece i sondaggi politici Euromedia Research redatti oggi da Alessandra Ghisleri su “La Stampa” si scopre che la Presidente del Consiglio soffre un periodo di calo nei consensi nazionali che la porta per la prima volta sotto il 40% dall’inizio del Governo.

Bonus bollette 2023/ Requisiti ISEE per l'erogazione alle famiglie ad aprile

La lista dei Ministri considerati maggiormente “in fiducia” secondo l’elettorato vede sugli scudi ancora il Ministro della Difesa Guido Crosetto al 37,6%, nonostante il calo di 6 punti rispetto ad un mese fa: nella top 10 rilevata dai sondaggi politici Euromedia scopriamo al secondo posto il Ministro degli Esteri Tajani al 37,5%, seguito dal MEF di Giorgetti al 37,1%. Al quarto posto il Ministro della Giustizia Nordio al 36,4%, davanti a Casellati (Riforme), Lollobrigida (Agricoltura) e Salvini (Trasporti), quest’ultimo al 29,2%. Chiudono la classifica dei primi 10 ministri per gradimento degli elettori, Santanché al Turismo con il 28,8%, Piantedosi al Viminale 28,7%, Bernini (Università) al 28,5% e Sangiuliano alla Cultura con il 26,6%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA