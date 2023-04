SILVIO BERLUSCONI ULTIME NOTIZIE, COME STA/ Ultimo bollettino: “migliora”. Notte ok

COME STA SILVIO BERLUSCONI: L’ULTIMO BOLLETTINO MEDICO DI IERI

Silvio Berlusconi resta ricoverato per il decimo giorno consecutivo in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, con costante anche se lento miglioramento come certificato dall’ultimo bollettino medico emesso giovedì 13 aprile dal professor Alberto Zangrillo. Ma come sta Berlusconi?: «Nona notte di ricovero per Silvio Berlusconi trascorsa all’insegna della tranquillità», secondo quanto affermano fonti qualificate ospedaliere all’Adnkronos.

Si resta dunque al bollettino di ieri dove i medici del San Raffaele confermano l’importante miglioramento per il leader di Forza Italia che, ricordiamo, soffre di leucemia mielomonocitica cronica (che ha causato l’infezione renale e la polmonite): «Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo», così recita il bollettino di aggiornamento con le ultime notizie sul fronte sanitario, a firma Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex premier e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva dell’Irccs di via Olgettina, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

SILVIO BERLUSCONI ULTIME NOTIZIE, IL SALUTO DI PIER SILVIO

«Continuerà a essere la nostra guida, nessuno nel partito ha mai fatto ipotesi sulla successione», lo ha detto stamane il Ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ribadendo che non vi sarà alcun congresso nel partito finché c’è e combatte Silvio Berlusconi. Resta ovviamente critica la situazione visto che da 10 giorni ormai il ricovero in terapia intensiva obbliga Berlusconi a “staccare” con politica e affari, ma le possibili dimissioni potrebbero non essere così lontane, come spiegato ieri dal figlio Pier Silvio dopo che si è fermato con i cronisti fuori dal San Raffaele.

«Ammirato dalla forza e dall’impegno con cui papà, ancora una volta, sta lavorando per recuperare», ha spiegato il n.1 di Mediaset fuori dall’ospedale milanese poco prima di entrare dal papà in terapia intensiva. «L’ho trovato di buon umore: è un esempio perché si sta impegnando. È già in prospettiva con il suo pensiero verso il lavoro». Pier Silvio ha confermato divertito che la partita di Champions League tra Milan e Napoli è stata vista con piacere dal padre, «Questo sicuro», e infine Pier Silvio ha anche scherzato con i presenti «Non siete un po’ stufi di stare qui?».











