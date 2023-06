SONDAGGI POLITICI, LA MEDIA/ Calo FdI e Pd, M5s sotto 16%, cresce solo Forza Italia al 7%

SONDAGGI POLITICI, LA SUPERMEDIA YOUTREND: CALANO TUTTI TRANNE FORZA ITALIA

Momento di “stallo” per i partiti, con solo Forza Italia data in crescita e con i “picchi” in negativo registrati da Azione di Carlo Calenda: questo raccontano gli ultimi sondaggi politici di questa settimana, raccolti come sempre il venerdì mattina dalla Supermedia di YouTrend per l’Agenzia AGI. Calano tutti (o quasi), con la Meloni che resta saldamente primo movimento del Paese davanti di ben 9 punti alla rivale Elly Schlein coinvolta nell’ennesima bufera interna tra le varie anime del partito.

Entriamo però nei numeri effettivi e scopriamo che i sondaggi politici di questi giorni – nello specifico, EMG (data di pubblicazione: 29 maggio), Euromedia (8 giugno), Piepoli (6 giugno), Quorum (5 giugno), SWG (29 maggio e 5 giugno) e Tecnè (28 maggio e 3 giugno) – danno ancora a FdI la palma di primo partito con il 29,1% di media, in calo dello 0,2% rispetto alla medesima Supermedia di due settimane fa. Il Pd di Schlein insegue molto distaccato al 20,6% (-0,1%) mentre il M5s di Conte non riesce ad andare oltre al 15,9%, rimanendo stabile rispetto agli ultimi sondaggi politici. La classifica della Supermedia YouTrend vede poi la Lega al quarto posto con l’8,9% dei consensi, calo dello 0,1% anche per Salvini: unico partito ad aumentare preferenze, in accordo a tutti gli ultimi sondaggi politici, è Forza Italia di Berlusconi che risale fino al 7% aumentando dello 0,2% il proprio consenso. Chiudono poi Azione di Calenda in caduta libera dello 0,5% fino al 3,8% su scala nazionale, appena dietro Renzi con Italia Viva e l’Alleanza Verdi-Sinistra al 3%, PiùEuropa 2,3%, ItalExit 2,2%, Unione Popolare 1,4% e Noi Moderati all’1,1% di media.

PNRR E FIDUCIA LEADER: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Rimanendo ancora un attimo sulla Supermedia YouTrend dei sondaggi politici della settimana, scopriamo che sul fronte coalizioni il Centrodestra del Governo Meloni tiene ancora benissimo il vantaggio su tutti i rivali: la coalizione di Governo conferma infatti il 46,1% di consensi davanti al 25,8% del Centrosinistra a guida Schlein, con il 15,9% del M5s e il 6,8% dell’area Terzo Polo. Prendiamo invece in considerazione gli ultimi sondaggi politici pubblicati da Euromedia Reseatch di Alessandra Ghisleri per LaStampa (realizzati lo scorso 6 giugno): qui scopriamo che sulla fiducia personale dei singoli leader, la Premier Giorgia Meloni attualmente non ha davvero rivali.

39,5% per la leader FdI – anche se in calo dello 0,6% rispetto alla stessa ricerca di un mese fa – seguita dal 24,3% di Matteo Salvini (-2,8%), 23,5% di Giuseppe Conte (-2%), Elly Schlein 22,4% (-1,7%), Silvio Berlusconi 20,5% (-1,8%), Carlo Calenda 16,8% (+2%) e Matteo Renzi 11,6% (+1,3%). Chiudiamo la nostra settimanale sull’analisi dei sondaggi nazionali con un tema che sta ancora oggi dividendo l’opinione pubblica e in particolare modo i media con il Governo Meloni, il PNRR. Dallo “scontro” in Parlamento sui controlli della Corte dei Conti, l’elettorato sembra sposare ancora l’idea che il Recovery Plan italiano sia un’opportunità per tutti (54,8%) più che un ulteriore debito per l’Italia (30,2%). Più convinti “pro-PNRR” sarebbero gli elettorati di Pd (85,1%) e Terzo Polo (94%), più scettici invece Lega (40,3%) e FdI (53,3%).

Poco più della metà degli italiani (il 54,8%) oggi ritiene che il #PNRR sia un’opportunità per il Paese, secondo un sondaggio di @EuromediaR pubblicato da La Stampa.

La ricerca mostra come gli elettori di centrodestra siano molto più scettici di quelli di Pd, Azione e AVS. pic.twitter.com/CFKA18mYHX — YouTrend (@you_trend) June 8, 2023













