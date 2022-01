Sondaggi politici/ Leader: Draghi il migliore (27%), poi Conte (17%) e Meloni (8%)

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto con i dati di Ipsos, è tempo di andare a scoprire i nuovi sondaggi politici di Demos per Repubblica. L’istituto ha fatto il punto della situazione sul gradimento dei leader nel 2021 ed emergono subito due dati: Mario Draghi è il trionfatore, flop invece per Matteo Salvini…

Kazakistan, scoppia rivolta su prezzi gas/ Video assedio ad Almaty: sciolto Governo

I sondaggi politici di Demos quotano Mario Draghi al 27% nella classifica dei migliori. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è al 17%, mentre Giorgia Meloni si attesta all’85%. Infine, Matteo Salvini e Sergio Mattarella, entrambi al 5%. Per quanto riguarda i leader peggiori, Matteo Salvini è stato indicato dal 24% degli intervistati. Matteo Renzi a stretto giro di posta al 16%, mentre Giuseppe Conte e Giorgia Meloni si posizionano rispettivamente al 7% e al 5%.

DECRETO COVID, CABINA DI REGIA E CDM/ Obbligo over-60, Super Green Pass, scuola

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI DEMOS

Illustrando i sondaggi politici, Ilvo Diamanti ha sottolineato che Mario Draghi è sì definito il leader migliore sulla scena nazionale con il 27%, ma anche sulla scena internazionale secondo il 20%. “Il suo rapporto con le istituzioni finanziarie e politiche europee pesa ancora molto. Mario Draghi costituisce, dunque, “il” riferimento”, ha spiegato l’esperto, per poi soffermarsi su Matteo Salvini, anche quest’anno valutato in modo critico dagli italiani. Una battuta anche su Matteo Renzi: “Non piace al 16% degli intervistati. Molto più rispetto all’anno scorso. Tuttavia, il “peggioramento” dell’immagine non implica, necessariamente, un peggioramento del ruolo. Al contrario. Perché, in politica (e non solo), la figura del “nemico” è “importante”. La politica, infatti, è, da sempre, attraversata da “muri”. Così, se l’anno scorso, Renzi appariva un “muretto”, oggi la sua immagine è cambiata”

LEGGI ANCHE:

RITORNO AL NUCLEARE?/ La nuova via dell'Italia tra slogan (da evitare) e realismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA