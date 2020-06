Sondaggi politici/ Lega 26,9%, Pd sotto il 20%, risale M5s: Fdi recupera voti Salvini

La Lega scende ma resta il primo partito d’Italia e per distacco: i sondaggi politici emersi ad inizio settimana come sempre a Tg La7 di Mentana mostrano le intenzioni di voto Swg che premiano la crescita del Movimento 5 Stelle, una frenata per i partiti delle opposizioni (può aver influito il rifiuto a partecipare agli Stati generali) ma un sostanziale “stallo” anche per lo stesso Governo Conte. Il Carroccio passa dal 27,3% della scorsa settimana al 26,9% di oggi, perdendo la stessa percentuale di voto guadagnata dal Movimento 5 Stelle in 7 giorni: in attesa dell’esito dei consensi dopo la baraonda delle ultime 48 ore tra Casaleggio, Grillo, Di Battista e il caso Venezuela i grillini salgono al 16,2% (+0,4%), avvicinandosi al Partito Democratico ancora in calo e ridotto al 19%. Frena la Meloni con il 14,1% su scala nazionale (-0,3%) che non toglie però affatto il ruolo ormai centrale nel Centrodestra di Fratelli d’Italia, specie dopo il calo della Lega di Salvini rispetto a un anno fa.

SONDAGGI GHISLERI (16 GIUGNO): LA CRESCITA DI FRATELLI D’ITALIA

Concludono i sondaggi politici Swg i dati su Forza Italia, salita al 6,1% con il miglior balzo di consenso nella settimana (+0,5%), mentre riperde terreno Sinistra Italiana-Mdp Articolo 1 sceso al 3,7% dopo il massimo toccato l’8 giugno con il 4%. Azione Calenda al 2,3% si stacca da Italia Viva di Renzi che invece resiste al 3%, Più Europa al 2,1%, Verdi all’1.9%, Cambiamo Toti all’1% e gli astenuti/non si esprimono passano dal 40% al 43% in soli 7 giorni, sintomo di una non particolare fiducia in generale nella politica entrando nel pieno della crisi economica post-Covid. Intervenendo questa mattina a L’Aria che Tira di Myrta Merlino, la sondaggista e direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ha provato a fare il punto della situazione specie in casa Cdx con i sondaggi cambiati decisamente nel giro di pochi mesi: «La situazione della Lega è cambiata completamente, un anno fa i suoi elettori l’avevano portata al 34,3% con la promessa di una grande rivoluzione fiscale, che però è rimasta in sospeso perché poi è caduto il governo gialloverde e gli elettori hanno quindi cercato altri indirizzi». Non solo -9,6% punti persi dal Carroccio ma anche la contemporanea risalita di Giorgia Meloni: «ha assorbito gran parte della perdita di consensi di Matteo Salvini, affermandosi al 13,4% (+6,9)», conclude la Ghisleri.



