Sondaggi politici/ Lega 27%, Pd fermo 21,4%: Berlusconi doppia Renzi. E i dati fake..

Gli ultimi sondaggi politici stilati nella scorsa settimana di convulsa azione politica, la OpenMedia redatta dai calcoli di Open Online su tutti i principali istituti demoscopici italiani mostra ancora un calo netto della Lega che scende al 27,2% con perdita dello 0,8% in 7 giorni: non ne approfitta praticamente nessuno perché né il Centrodestra né la compagine di Governo vede avanzare di molto il proprio consenso nazionale. Al momento è solo il Premier Conte che riesce a recuperare spazio e consensi nei sondaggi nazionali, mentre i partiti soffrono ancora molto l’anomalia politica di questi mesi di emergenza coronavirus: Pd fermo al 21,4%, M5s risale fino al 15,4% con Fratelli d’Italia che resta comunque vicina al 13,5% su base nazionale. Non va malissimo Forza Italia che con la “svolta” moderata di Berlusconi risale la china fino al 6,9%, praticamente il doppio di Italia Viva con Matteo Renzi ancora fermo al 3,6%. Chiudono le intenzioni di voto della OpenMedia con il 3,1% de La Sinistra, il 2,1% di Azione Calenda, l’1,9% dei Verdi e l’1,8% di Più Europa.

SONDAGGIO FAKE SWG: LEGA AL 20%, MA È UNA BUFALA

Per tutta la giornata di ieri si registrava attorno al Carroccio una fortissima tensione per dei “sondaggi politici clamorosi” che stavano circolando e che avrebbero dato la Lega addirittura al 20,7% con una perdita secca in una settimana di addirittura il 4,7%. È bastato però poco per capire che quei dati erano falsi e lo screen che riportava i sondaggi politici Swg per La7 un autentico fake.

«SWG spa rende noto che la slide in circolazione stasera con proprio marchio è totalmente falsa e contiene quindi dati non veritieri. Il prossimo rilascio di dati autentici avverrà domani sera (lunedì 4 maggio) come di consueto durante il tg de La7 diretto da Enrico Mentana», hanno poi fatto sapere in serata i canali social di Swg, ribadendo «SWG spa tutelerà la propria immagine in tutte le sedi e presenterà formale denuncia per l’accaduto alle autorità competenti nella giornata di domani».

Nel sondaggio fake non solo la Lega di Salvini pativa il 20,7%, ma crescevano moltissimo il Pd (23,9%, +2.6%), il M5s (21,5%, +2,9%), Forza Italia (9,2%, +1,7%) e Meloni sprofondava dell’1,8%. Insomma, tutto finto e tutto rimandato invece a questa sera quando i veri sondaggi Swg verranno presentati nel Tg La7.



