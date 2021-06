Sondaggi politici/ Lega al 20,1%, Pd-FdI in pressing. Draghi: fiducia al 71%

A differenza dei dati di Tecnè e di SWG, i sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera danno ancora la Lega primo partito d’Italia, ma tallonato da Letta e Meloni. Il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 20,1%: un calo del 2,3 per cento rispetto ad un mese fa. Il Partito Democratico passa invece dal 19,4% al 19,7%, mentre Fratelli d’Italia è stabile al 19,4%.

I sondaggi politici di Ipsos segnalano la crescita del Movimento 5 Stelle: i pentastellati guadagnano un punto percentuale e si portano al 16,5%. Buon passo in avanti anche per Forza Italia, oggi al 7,9%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 2,3%, Sinistra Italiana – Articolo 1 al 2,2% e Italia Viva al 2%. +Europa è al 2,1%, mentre Sinistra Italiana all’1,5% e Europa Verde – Verdi all’1,4%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU GOVERNO E DRAGHI

Da non sottovalutare il dato dell’astensione e degli indecisi, in crescita al 40,3%. I sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera hanno poi acceso i riflettori sul governo e su Mario Draghi. Partiamo dai dati sull’esecutivo: dopo un periodo di alti e bassi, da annotare un rialzo degno di noti. Il gradimento nei confronti del governo infatti sale dal 64% di maggio al 69% di oggi. Si tratta della percentuale più alta dalla sua nascita. E anche Mario Draghi raggiunge una vetta: il gradimento nei confronti del primo ministro passa dal 66% di maggio al 71% di oggi. Il picco più alto era quello di febbraio, col 69%.

