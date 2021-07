Sondaggi politici/ Lega al 20,6%, FdI in calo al 19,8%. Pd +0,3%, giù M5s e Renzi

Archiviati i dati sul gradimento dei leader e della situazione nel M5s, è tempo di andare a conoscere la supermedia dei sondaggi politici aggiornata. Secondo le rilevazioni di Youtrend per Agi, la Lega si conferma in vetta alla classifica e torna a crescere: il Carroccio di Matteo Salvini passa dal 20,5% al 20,6%. In ribasso, invece, Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,2% e si attesta al 19,8%.

RIFORMA GIUSTIZIA PENALE, OK CDM A CARTABIA/ Punti: mini-prescrizione, tempi processo

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend porta buone notizie al Partito Democratico: i dem guadagnano lo 0,3% e sono quotati al 19,4%. Mezzo punto percentuale in meno per il Movimento 5 Stelle, oggi al 15,7%. Forza Italia si attesta al 7,9%, -0,1% rispetto alla precedente rilevazione, mentre Azione di Carlo Calenda si conferma al 3,1%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Italia Viva di Matteo Renzi al 2% (-0,3%), Sinistra Italiana al 2% (+0,2%) e Art. 1 – MDP all’1,9% (+0,1%). Infine troviamo +Europa all’1,8% (+0,3%) e Verdi all’1,6% (=).

Italia zona bianca, Cabina di regia/ No ordinanze Speranza, ma cresce variante Delta

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA GIUSTIZIA

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Demoskopica per Anni 20 estate. L’istituto ha fatto il punto della situazione sul giudizio degli italiani sulla giustizia, in particolare sui temi presi in considerazione dai referendum promossi da Lega e Radicali. Per il 79% è giusto stabilire per legge la responsabilità civile dei magistrati, di parere contrario il 19%, mentre il restante 2% non ha risposto. Per quanto riguarda la separazione delle carriere, il 56% voterebbe a favore del quesito, mentre il 40% no. Il restante 4% non sa. I sondaggi politici di Demoskopica hanno poi acceso i riflettori sulla carcerazione preventiva: per il 52% la legge va mantenuta così com’è, mentre per il 46% va applicata solo in caso di reati gravi e con pericolo di reiterazione, il 2% ha manifestato un’indecisione.

LEGGI ANCHE:

POLITICA & MEDIA/ Quel "metodo Draghi" su Rai e pensioni dei giornalisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA