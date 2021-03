Sondaggi politici/ Lega al 23,1%, Pd sale al 18,3%. FdI stacca il M5s

Dopo aver analizzato i dati di Tecnè, continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici e accendiamo i riflettori sulle rilevazioni di Format Research per Linkiesta. La Lega si conferma primo partito del Paese: il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 23,1%. In risalita il Partito Democratico con l’arrivo di Enrico Letta alla segreteria: i dem passano dal 15,3% al 18,3%.

Al terzo posto troviamo Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni è quotato al 18%, stabile rispetto alla precedente rilevazione. Male il Movimento 5 Stelle: nonostante l’arrivo di Giuseppe Conte, i grillini passano dal 19% al 17,2%. Forza Italia è dato al 6,8%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,5% (-0,4%), Liberi e Uguali al 3,1% (-0,4%) e Italia Viva al 2,9% (-0,3%). Infine troviamo +Europa all’1,6%, -0,1% rispetto alla precedente rilevazione.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU ECONOMIA E VACCINI

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Termometro Politico, che hanno fatto il punto della situazione sull’economia. Per più di un italiano su due, il 55,1% per la precisione, la situazione economica della sua famiglia nel prossimo anno rimarrà uguale, mentre per il 10% migliorerà. Per il 27,8% peggiorerà, mentre il restante 7,1% ha preferito non rispondere al quesito. Passando alla situazione attuale, per il 61,4% la situazione economica è uguale rispetto a un anno fa, mentre per il 33,9% è peggiore. Solo per il 4,3% è migliore. Il restante 0,4% ha preferito non rispondere. I sondaggi politici hanno poi fatto il punto sui ritardi nella campagna vaccinale: per il 33,3% è colpa dell’Unione Europea, per il 20,4% delle regioni, mentre per il 19,7% del governo nazionale. Infine, per il 19,5% delle aziende farmaceutiche, mentre per il 3,7% di nessuno in particolare.

